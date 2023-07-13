華山攜手遠東科大手做麵包　共創美好青銀時光

▲華山基金會台南新市天使站，在地服務已屆滿15年，特舉辦建站15週年感恩茶會，邀請所有關愛老人的民眾前來參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

華山基金會常年投入失依、失能、失智長輩免費到宅服務，台南新市天使站在地服務已屆滿15年，累積服務近250位孤苦老人，為感謝社會大眾及在地企業、義工們支持，13日上午在遠東科技大學體育館地下1樓樂齡大學教室，舉辦建站15週年感恩茶會，邀請所有關愛老人的民眾前來參與。

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居住新市區的73歲陳阿公，因土地問題不得不搬遷出生活大半輩子的家，在站長帶著阿公四處尋找租屋處的過程中，感慨弱勢長輩租屋的困難重重，幸好最後在在地鄉親們的合力介紹下，終於讓阿公求得一個願意收容的安身之處。這次感恩茶會，華山基金會攜手遠東科大休閒運動管理系、遠東樂天小農市集、遠東樂齡大學，以及新市區農會、新市食農好美力四健會、蕃茄幼兒園等在地單位，與服務的長輩一起動手做麵包，用融合教育的方式，讓學生以實際行動關懷長輩，培養敬老、愛老、助老觀念，同時也讓華山孤老走出家門，感受三代同堂之樂，並透過不同世代的接觸，實現鄉親助鄉親的社區互助理念。

華山基金會指出，近期因詐騙集團鎖定社福團體進行攻擊，導致民眾捐款意願下滑、善款銳減，在提醒防詐騙同時，也期盼持續支持華山「送愛到家～因為有您」公益計畫，常年服務經費每月1250、一年15000，協助弱勢長輩有穩定長期的服務，安心終老不孤單。愛心專線：(06)589-5952王小姐。