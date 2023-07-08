進擊的巨人快閃華山！艾蓮等身抱枕陪睡、6大打卡點秒回牆內世界

▲「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動，下同）



記者林育綾／綜合報導

獻出心臟吧！人氣動畫《進擊的巨人》快閃店將登陸台北華山，除了有粉絲搶收藏近百款新品特色周邊，像是調查兵長等身抱枕、艾連抱枕陪你秒入睡，還有6大拍照打卡點，陪粉絲複習「九大巨人」並重溫劇情，7/15-9/10華山東2A盛大登場。

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▲此次快閃店結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿進入「牆內世界」。

《進擊的巨人》動畫第一季問世後，龐大的世界觀與角色們彼此的羈絆，在全世界掀起狂潮，系列動畫不僅預告在2023 年發布完結篇，也同步邁入值得紀念的10週年。此次快閃店結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿進入「牆內世界」。

▲一進門立刻映入眼簾的是「艾連巨人化大鬧雷貝利歐區」。

一進門立刻映入眼簾的是「艾連巨人化大鬧雷貝利歐區」，大大的「ATTACK ON TITAN」 搭配萊納望向艾連的場景，經典畫面十分吸睛。接著「經典畫面回顧牆」，特選了一系列動畫中名場面做成畫框，幫粉絲複習劇情。





▲「立體機動裝置燈箱」區域，地板上印著斗大的「獻出心臟吧！」

再到「立體機動裝置燈箱」看調查兵團成員帥氣的模樣， 地板上印著斗大的「獻出心臟吧！」讓巨人粉忍不住想做出招牌捶胸敬禮動作。商品區最壯觀的是展開地鳴後的「城牆巨人」，緊接著旁邊是9位主要角色一字排開；結帳區還有「九大巨人」。

▲結帳區還有「九大巨人」幫粉絲複習。

周邊方面有許多居家實用好物，包括等身款 一般款抱枕，讓粉絲可以抱著1:1的兵長入睡。杯子系列也有立體機動裝置造型做成的黑色造型杯、印有不同主角群的馬克杯。還有造型門簾、地墊、木托盤等。

▲▼各種實用周邊讓粉絲收藏。



若是開車族的巨人粉，也有「三入車用套組」選用經典的調查兵團團徽造型，裝飾車子內裝。針對上班族，還有造型長吊繩配上皮革卡套；還有調查兵團披風造型的「空調毯」披在肩上，秒成為辦公室焦點；還有冷飲杯、隨身杯、不鏽鋼瓶，搭配4款飲料提袋，買手搖最吸睛。

▲▼周邊方面有許多居家實用好物。

其他還有日系質感木杯墊、流沙杯墊、吸水杯墊等，隨時陪伴粉絲；文具方面包括印有自由之翼的三色原字筆、印有立體機動裝置的筆盒、資料夾；而零錢包、側背包也必收，以及4款造型Airpods保護殼搭配專屬吊環等。

▲▼針對收藏型粉絲，也推出主角群6款徽章，還有角色壓克力立牌等。



針對收藏型粉絲，也推出主角群6款徽章、3種尺寸無框畫，還有角色壓克力立牌、掛軸、立體磁鐵；更有一抽150元的「壓克力角色盲盒」等鐵粉試手氣！「進擊的巨人快閃店」將於7/15~9/10在台北華山1914文創園區東2A登場。