　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

進擊的巨人快閃華山！艾蓮等身抱枕陪睡、6大打卡點秒回牆內世界

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

▲「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動，下同）

記者林育綾／綜合報導

獻出心臟吧！人氣動畫《進擊的巨人》快閃店將登陸台北華山，除了有粉絲搶收藏近百款新品特色周邊，像是調查兵長等身抱枕、艾連抱枕陪你秒入睡，還有6大拍照打卡點，陪粉絲複習「九大巨人」並重溫劇情，7/15-9/10華山東2A盛大登場。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲此次快閃店結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿進入「牆內世界」。

《進擊的巨人》動畫第一季問世後，龐大的世界觀與角色們彼此的羈絆，在全世界掀起狂潮，系列動畫不僅預告在2023 年發布完結篇，也同步邁入值得紀念的10週年。此次快閃店結合城牆風格設計，讓粉絲彷彿進入「牆內世界」。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

▲一進門立刻映入眼簾的是「艾連巨人化大鬧雷貝利歐區」。

一進門立刻映入眼簾的是「艾連巨人化大鬧雷貝利歐區」，大大的「ATTACK ON TITAN」 搭配萊納望向艾連的場景，經典畫面十分吸睛。接著「經典畫面回顧牆」，特選了一系列動畫中名場面做成畫框，幫粉絲複習劇情。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

▲「立體機動裝置燈箱」區域，地板上印著斗大的「獻出心臟吧！」

再到「立體機動裝置燈箱」看調查兵團成員帥氣的模樣， 地板上印著斗大的「獻出心臟吧！」讓巨人粉忍不住想做出招牌捶胸敬禮動作。商品區最壯觀的是展開地鳴後的「城牆巨人」，緊接著旁邊是9位主要角色一字排開；結帳區還有「九大巨人」。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

▲結帳區還有「九大巨人」幫粉絲複習。

周邊方面有許多居家實用好物，包括等身款 一般款抱枕，讓粉絲可以抱著1:1的兵長入睡。杯子系列也有立體機動裝置造型做成的黑色造型杯、印有不同主角群的馬克杯。還有造型門簾、地墊、木托盤等。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

▲▼各種實用周邊讓粉絲收藏。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

若是開車族的巨人粉，也有「三入車用套組」選用經典的調查兵團團徽造型，裝飾車子內裝。針對上班族，還有造型長吊繩配上皮革卡套；還有調查兵團披風造型的「空調毯」披在肩上，秒成為辦公室焦點；還有冷飲杯、隨身杯、不鏽鋼瓶，搭配4款飲料提袋，買手搖最吸睛。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

▲▼周邊方面有許多居家實用好物。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

其他還有日系質感木杯墊、流沙杯墊、吸水杯墊等，隨時陪伴粉絲；文具方面包括印有自由之翼的三色原字筆、印有立體機動裝置的筆盒、資料夾；而零錢包、側背包也必收，以及4款造型Airpods保護殼搭配專屬吊環等。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

▲▼針對收藏型粉絲，也推出主角群6款徽章，還有角色壓克力立牌等。

▲▼「進擊的巨人快閃店」7/15~9/10在台北華山登場。（圖／信賴互動）

針對收藏型粉絲，也推出主角群6款徽章、3種尺寸無框畫，還有角色壓克力立牌、掛軸、立體磁鐵；更有一抽150元的「壓克力角色盲盒」等鐵粉試手氣！「進擊的巨人快閃店」將於7/15~9/10在台北華山1914文創園區東2A登場。

ET快訊
金曲獎男歌手反控「假MeToo」提告！
范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」：我到不了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

進擊的巨人快閃華山！艾蓮等身抱枕陪睡、6大打卡點秒回牆內世界

台南牛肉湯名店「花730元」不能內用　老闆：低消是一人一碗湯

要買才能進來？宜蘭店家公告「嚴禁參觀閒晃」！眾人傻眼：玻璃心

范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」：我到不了

保健食品「罐子裡塞塑膠袋」原因曝！一票人超問號　營養師解釋了

快訊／嘉義21：51地牛翻身！規模3.3「極淺層地震」在地人嚇一跳

范瑋琪演唱會取消「退票倒賺780？」　內行人曝真實情況：要看良心

四接環評議程改線上遭批「黑箱審查」！混亂中決議擇期再審

快訊／臉書Messenger也爆災情「圖片傳不出去」　IG限動不能發

快訊／Threads爆紅IG秒出包！網友哀號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

99歲人瑞嬤走7KM睡民宅前　醒來問員警：你把我載來這？

藝人陳志強發文自爆酒駕　警攔查原因曝：安全帽沒扣

藝人陳志強自爆酒駕　警員攔查原因曝光：安全帽沒扣

臘腸吃飯自己挑玩偶當伴　飼主笑：牠擔心朋友沒吃飽

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

進擊的巨人快閃華山！艾蓮等身抱枕陪睡、6大打卡點秒回牆內世界

台南牛肉湯名店「花730元」不能內用　老闆：低消是一人一碗湯

要買才能進來？宜蘭店家公告「嚴禁參觀閒晃」！眾人傻眼：玻璃心

范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」：我到不了

保健食品「罐子裡塞塑膠袋」原因曝！一票人超問號　營養師解釋了

快訊／嘉義21：51地牛翻身！規模3.3「極淺層地震」在地人嚇一跳

范瑋琪演唱會取消「退票倒賺780？」　內行人曝真實情況：要看良心

四接環評議程改線上遭批「黑箱審查」！混亂中決議擇期再審

快訊／臉書Messenger也爆災情「圖片傳不出去」　IG限動不能發

快訊／Threads爆紅IG秒出包！網友哀號

進擊的巨人快閃華山！艾蓮等身抱枕陪睡、6大打卡點秒回牆內世界

夏季出油、頭皮屑有解！「好好洗頭、做好清潔」最重要

有雷／《絕世網紅》客串超大咖！　導演揭內幕：「耍賴」來的

台南牛肉湯名店「花730元」不能內用　老闆：低消是一人一碗湯

四接環評擇期再議　曹育民堅決反對基隆港港嘴處新建LNG碼頭

要買才能進來？宜蘭店家公告「嚴禁參觀閒晃」！眾人傻眼：玻璃心

李玟二姊認事發當時不在場！　親曝「是妹夫透過助手告知」

小兒補充膳食纖維可「預防過敏」！地瓜、蘋果在列　醫解釋原理

烏克蘭正式申請加入CPTPP　會員國7月齊聚紐西蘭討論

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

連Melody也離婚！網點名「1對星夫妻」要守住

范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」

保健食品罐子裡塞塑膠袋！過來人曝原因

范瑋琪演唱會退票「倒賺780？」　背後真相曝

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

快訊／Threads爆紅IG秒出包！網友哀號

李玟專輯全部下架！　唱片行老闆道歉了「不想發死人財」

「最美魚市場」露天燒烤吧開幕！

姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！原因氣炸

工作8小時不聊天！OL曝驚人變化「被自己嚇到」

「3生肖」要賺大錢了！升官加薪賺飽飽

夜店殺警兇手「易寶宏」服外役監！基層警淚：學長白死了

更多熱門

相關新聞

《進擊的巨人：完結篇 》PV

《進擊的巨人：完結篇 》PV

現象級作品《進擊的巨人The Final Season完結篇》今年真的要迎來最後結尾，動畫分為兩部放送，3月登場的「前篇」製作組火力全開，超壯闊場面搭配沉重劇情，讓觀眾們紛紛流下眼淚。隨著「後篇」馬上要在秋天播出，日前官方公開了最新宣傳片，短短30秒預告就讓粉絲再度感受震撼。

《進擊的巨人》企劃展將登場

《進擊的巨人》企劃展將登場

艾連收「巨人」最後配音劇本

艾連收「巨人」最後配音劇本

「MAYLA x 進擊的巨人」服飾

「MAYLA x 進擊的巨人」服飾

《進擊的巨人完結篇》將播出

《進擊的巨人完結篇》將播出

關鍵字：

進擊的巨人

讀者迴響

熱門新聞

范瑋琪才取消開唱　郭源元臉書首發聲！

40%台人多汗症！醫點名「6習慣味更濃」：狐臭不只腋下臭

他見女友拿吹風機「吹妹妹」驚呆！權威醫說NO

連Melody也離婚！網點名「1對星夫妻」要守住

李玟流血衝出浴室…現場調查「最後隨身物品曝光」！

曾被陳建州拐進房　《黑澀會》妖嬌願為大牙出庭作證

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

小薫驚曝「被黑澀會美眉排擠」

Melody閃電離婚　微博一面倒支持

范瑋琪取消演唱會　網酸爆「最重要的決定」

5億高中生命案　檢察總長出手了

不信冷氣26度會涼！他曝1吹法無敵「冷到嘎冷筍」

金曲獎男歌手反控「假MeToo」提告！

蔡依林恩師「飯店打工端盤」被目擊！　親吐動向

女嬰剛出生被棄路邊亡　生母涉案

更多

最夯影音

更多
瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號

瑋哥揪酷炫「男子漢對決」：不要躲　對星宣的愛「穿越維度」..記者大問號
正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

Melody宣布離婚！結束17年婚姻　「3點差距成主因」：非常困難的決定

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

余祥銓為女兒禁慾停機：怕撞到　寶寶5個月未出生「18歲才能談戀愛！」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

彰化父榔頭殺妻追打兒！18歲子「頭部凹陷+撕裂傷」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面