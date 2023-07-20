王鴻薇再槓Kolas「你有多惡劣」　喊話：我有證據，最好來告我

▲前總統府發言人Kolas Yotaka。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統府發言人Kolas Yotaka因被爆出與已婚李姓男隨扈不倫戀請辭，原本低調的她，近日面對國民黨立委王鴻薇與該名男隨扈的正宮召開記者會喊卡一事打破沉默發聲，而王鴻薇19日先是發出3點聲明，20日再開嗆，「要讓大家知道你有多惡劣」，並喊話最好來告她，因為她手中一定有證據。

王鴻薇20日在《千秋萬事》說，過去張淑娟因為被媒體人周玉蔻指控的張淑娟，還有前陣子板橋幼兒園的其中一個老師，她都不認識，但可能聽到建議，覺得她可以信任才找上她，她非常感謝，而這次李姓隨扈的元配也是這樣。

王鴻薇說，這名元配要找法扶，相對弱勢，後來找到律師，而自己主要跟這名元配的律師連絡，「我希望Kolas聽到廣播，讓大家知道你有多惡劣」，元配的律師說她壓力很大，且主要來自婆家，希望她不要出來，而她先生還在幫Kolas講話，元配現在是想要挽回婚姻，希望先生重新回到家庭，這都能理解，所以開記者會當天早上，律師說當事人真的沒辦法面對媒體，她願意尊重，但律師應該上往台北的車了，就來台北聊一下狀況。

王鴻薇指出，她開記者會把自己聽到的跟大家說，結果Kolas莫名其妙說她是霸凌者，今天元配的壓力是Kolas給的，在臉書講還關留言，敢講就要趕接受社會公評，她後面一定有高人指點，「據我所了解的是，Kolas想盡辦法要元配撤告」，Kolas在新貼文還說跟李姓隨扈的家人有共同友人，可見就是在監看元配有沒有撤告，還說搞不好在家人循循善誘下知道聖母峰真實狀況，「你是不是真的找人去施壓？」

王鴻薇也嗆，自己說的話一定有證據，Kolas「最好你來告我」，竟然找人軟硬兼施，還在說三道四，實在囂張。