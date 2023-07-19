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王鴻薇3大聲明怒轟Kolas　「需要你這小三指導我怎麼做嗎」

▲▼王鴻薇聯訪 回應王婉諭提告等時事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇19日晚間3點聲明開嗆Kolas，「需要你這小三指導我怎麼做嗎」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年爆出與已婚李姓隨扈不倫戀，國民黨立委王鴻薇原訂本月18日要攜隨扈原配開記者會，最後卻突然取消，她因此嗆王鴻薇根本不認識隨扈原配，還硬要開烏龍記者會。對此，王鴻薇19日晚間在臉書發出3點聲明，反嗆Kolas「我王鴻薇需要你這個小三指導我怎麼做嗎！」

王鴻薇3點聲明全文如下：

針對Kolas Yotaka 再度針對我本人發言，由於她的臉書關閉留言，身為前發言人有本事放話，沒本事接受社會公評， 如此心虛真是可悲。

我在此回應：

一、Kolas Yotaka稱昨天是烏龍記者會，絕對是對元配最大不尊重。我已經貼出原配提告民事起訴狀，證明元配已對她提告，Kolas Yotaka卻利用公眾人物身份扭曲事實，對於原配因為壓力無法面對媒體，竟以原配「發言人」自居， 行徑之囂張， 欺人太甚。

二、Kolas Yotaka 指稱原配稱不認識王鴻薇，記者會才會被拒絕等語，王鴻薇現為立法委員，過去身為台北市市議員，為民發聲從來不需要跟陳情人有任何交情熟識， 路見不平拔刀相助而已。包括張淑娟小姐、板橋幼兒園何老師我之前也都不認識，當事人也都親口證實，服務本就天經地義，我王鴻薇需要你這個小三指導我怎麼做嗎？

三、我要提醒社會大眾Kolas Yotaka發言中明確說明「根據我與李家人共同的友人轉述，原告稱不認識王鴻薇，就在王鴻薇召開記者會之前幾個小時，當天凌晨，原告或許在家人的勸服下逐漸了解『聖母峰』事件的來龍去脈」等語，這些話背後透露 Kolas Yotaka至今還可在透過相關人監視原配舉動，自證施壓所言不假

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