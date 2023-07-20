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大陸 大陸焦點 特派現場

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣「玉兔波波胸」　超慘下場曝

▲▼女主播大面積裸露推薦隆胸產品被罰60萬。（圖／翻攝自抖音、微博）

▲女主播大面積裸露推薦隆胸產品。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東肇慶某醫療整形公司2022年直播時，正妹直播主為賣隆胸產品「玉兔波波胸」，展示隆胸效果，竟直接脫下吊帶上衣，當場露出胸部。近日，涉事公司因違反廣告法，被廣州市海珠區市場監督管理局罰款60萬人民幣（約新台幣251萬元）。

據《中國小康網》報導，根據天眼查App的顯示，醫美人（廣州）科技有限公司最近因為違反廣告法而被廣州市海珠區市場監督管理局罰款60萬（人民幣，下同）。處罰的原因是該公司在肇慶市某公司的直播促銷活動中，女性主播在直播間內脫下上衣並大面積裸露胸部來代言推銷產品。

▲▼女主播大面積裸露推薦隆胸產品被罰60萬。（圖／翻攝自抖音、微博）

▲涉事公司被罰60萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

該直播間還涉嫌偽造觀看人數等直播數據。當時，醫美人公司組織的「婕熹卡樂享購」直播間右上角標識著直播觀看人數44.5萬人，直播畫面中間有「婕熹卡集團」字樣以及另組織的「肇慶艾美直播狂歡夜」直播間右上角標識著直播觀看人數13.9萬人。

經直播平台方上海重知網絡科技有限公司核實，醫美人公司組織「婕熹卡樂享購」直播實際觀看人數僅有8235人次、「肇慶艾美直播狂歡夜」直播實際觀看人數僅有4608人次，醫美人公司直播間的虛構觀看人數數據與實際數據嚴重不相符。

▲▼女主播大面積裸露推薦隆胸產品被罰60萬。（圖／翻攝自抖音、微博）

▲廣州市海珠區市場監督管理局處罰。（圖／翻攝自抖音、微博）

醫美人公司在組織「肇慶艾美直播狂歡夜」直播期間，直播頁面中出現了「恭喜A lingling搶購玉兔波波胸」的字樣，經直播平台方上海重知網絡科技有限公司核實醫美人公司在2022年1月13日開展直播期間的銷售商品數據，未發現有銷售過商品「玉兔波波胸」。

另外，經查證，該名女主播從未接受使用過廣告主肇慶市艾美醫療美容門診有限公司的隆胸整形服務和隆胸產品，在直播過程中虛假代言推銷廣告主肇慶市艾美醫療美容門診有限公司的隆胸產品「玉兔波波胸」，在2022年1月13日的直播時間段未產生「玉兔波波胸」訂單。在直播結束後，醫美人公司已向肇慶市艾美醫療美容門診有限公司退回3萬元直播保證金。

廣州市海珠區市場監督管理局認為，醫美人公司上述行為違反了《中華人民共和國廣告法》第九條第(七)項、《中華人民共和國廣告法》第四條第一款、《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條。

7月13日，廣州市海珠區市場監督管理局對醫美人公司作出行政處罰，沒收廣告費用21250元，罰款60萬元（約新台幣251萬元）。

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