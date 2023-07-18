最正護理師比基尼照「快包不住」　坐草原被牠撲倒羨煞粉絲

記者黃翊婷／綜合報導

護理師李佩瑾（Sandy Li）過去曾登上PTT表特板爆紅，近日又被臉書粉絲專頁「美女收藏館」轉發比基尼照片，再次掀起熱議。她的IG擁有35萬粉絲追蹤，最新一篇文章是分享草原美照，她還半開玩笑表示，「藍天白雲＆別人家的興奮狗狗，下一秒直接被撲倒」。

▲李佩瑾長相甜美、身材火辣。（圖／翻攝自Instagram／sandyi01314，下同。）

李佩瑾曾在台中某醫院工作6年以上，她長相甜美、身材火辣，多次登上PTT表特板，自己也時常在社群平台分享自拍美照，IG更是擁有35萬粉絲追蹤。近日臉書粉絲專頁「美女收藏館」轉分享李佩瑾一張穿著白色比基尼的泳裝照，傲人上圍加上嫩白膚色，吸引超過3400名網友按讚，並紛紛留言大讚，「美」、「身材很好」、「好白喔」。

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▲李佩瑾經常分享美照，讓粉絲們大飽眼福。

李佩瑾的IG最新一篇貼文是分享草原美照，她半開玩笑表示，「藍天白雲＆別人家的興奮狗狗，下一秒直接被撲倒」，讓粉絲們羨慕直呼，「怎麼感覺有點羨慕狗狗啊」、「該怎麼說，這狗有眼光」。

至於廣為流傳的白色比基尼照則被李佩瑾設為置頂貼文之一，她在貼文中提到，「太陽大到眼睛睜不開」。粉絲們也紛紛歪樓表示，「大到我的眼睛捨不得閉起來」、「車頭燈直射到眼睛睜不開」、「怎麼突然把妳是太陽這件事情講出來啦」。

▼李佩瑾在疫情期間也曾發聲替醫護人員加油。