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「我不是王小姐」正妹被認錯交友暴增　眾人暈船：王小姐都是對的

▲▼「我不是王小姐」正妹被認錯交友暴增　眾人暈船：王小姐都是對的。（圖／翻攝自臉書／王希）

▲正妹王希被誤認成是「王小姐」，導致臉書好友邀請暴增。（圖／翻攝自臉書／王希）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園龜山一名「王小姐」（本名姓莊）遇到租屋糾紛而PO網求助，結果受訪時因穿著火辣低胸上衣，一夕爆紅，讓網友紛紛高喊「王小姐是對的！」不過，另一名正妹「王小姐」王希被誤認成事件女主角，導致交友邀請暴增，讓她不禁直呼「我心好累！」

美妝部落客王希被誤以為是租屋糾紛事件中的「王小姐」，先後在臉書、Instagram發限時動態澄清「最近我臉書被加爆，抱歉我不是王小姐啦」，不料澄清才發出沒多久，她的臉書又被人轉貼到社團「爆廢公社二館」，讓她無奈直呼「我心好累，一直被當成女主角」。

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▲▼「我不是王小姐」正妹被認錯交友暴增　眾人暈船：王小姐都是對的。（圖／翻攝自臉書／王希）

▲王希發動態澄清「我不是王小姐」，不料網友紛紛回應「沒關係，妳也是對的」。（圖／翻攝自臉書／王希）

王希晚間發文表示，最近她每天的交友邀請都在暴增，原本不知道發生什麼事，後來經由朋友才得知最近發生的租屋糾紛，所以特地發了限時動態澄清「我不是王小姐」，「結果又被發到爆廢公社...我好無奈啊，請你們好好看一下，我們是兩個長的不一樣的人...」

許多網友看完紛紛笑說，「王小姐都是對的」、「不管，妳也是對的」、「反正王小姐就是對的」、「小朋友才做選擇」、「王小姐都美」、「沒關係，正妹大家都支持，妳永遠是對的，就算叫王希銘也是對的」，還釣出鄧佳華留言搭訕「我會保護妳」，掀起熱議。

▼仍有網友誤認王希是租屋糾紛事件中的「王小姐」。（圖／翻攝自臉書／王希）

▲▼「我不是王小姐」正妹被認錯交友暴增　眾人暈船：王小姐都是對的。（圖／翻攝自臉書／王希）

▼鄧家華也上門遞出交友邀請。（圖／翻攝自IG／王希）

▲▼「我不是王小姐」正妹被認錯交友暴增　眾人暈船：王小姐都是對的。（圖／翻攝自臉書／王希）

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