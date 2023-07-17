受歡迎女實況主排行出爐！企鵝妹「徒步環台」衝第6名　第1名是她

▲企鵝妹徒步環島引發討論。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進前陣子來台環島，掀起討論。事實上，企鵝妹一直擁有高人氣，近期直播數據分析平台「Streams Charts」公布「最受歡迎的女實況主」名次，她也在榜上，至於第一名，則是VTuber（虛擬實況主）兔田佩克拉。

直播數據分析平台「Streams Charts」近期公布「最受歡迎的女實況主」（Most Popular Female Twitch Streamers 2023）名次：

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1｜Pekora Ch. 兎田ぺこら

2｜ironmouse

3｜Koyori ch. 博衣こより - holoX -

4｜rivers_gg

5｜Miko Ch. さくらみこ

6｜Jinnytty

7｜Emily D. Baker

8｜Subaru Ch. 大空スバル

9｜AMOURANTH

10｜서새봄냥 （saddummy）

該分析平台指出，VTuber在女實況主排行榜中仍占大宗，其中兔田佩克拉（Pekora Ch. 兎田ぺこら）毫無爭議的穩居第一，在前6個月中，其觀看時長超過1550萬個小時，遠遠高過於其他女實況主。

平台還提到，企鵝妹在初夏時節的人氣正值顛峰，她來台環島的舉動引發熱烈迴響，這段時間的直播影片成為企鵝妹直播生涯中，非常受關注的內容。根據2023年第二季度的結果，企鵝妹的觀看次數排名第三，觀看時長達755萬小時。

另外，在這排行榜中，Emily D. Baker也相當特別，她是一名律師，同時也是榜上唯一一個不進行遊戲類別直播的YouTube女實況主（直播主）。