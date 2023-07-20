正妹物理治療師曝光！追蹤數2天多2萬　鄉民推爆：決定忘掉王小姐

▲正妹物理治療師的照片曝光後，瞬間吸引大批網友朝聖。（圖／翻攝tryyy_0821 IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

現代上班族因為久坐辦公室，常常會出現腰痠背痛的情況，但不專業的「按摩」恐怕會讓病情加重。有網友日前貼出一名正妹物理治療師「米米」的照片，瞬間讓許多鄉民察覺身體痠痛情況，紛紛想要掛號報名治療。

有網友在PTT表特板以「物理治療師」為題，PO出一張正妹物理治療師的照片，並問「是不是該去做物理治療了？」瞬間被鄉民推爆，「物理上被治療了」、「這醫院會暴動吧」、「這邊排隊幫忙把手打斷」、「不管她要治療啥，我相信她是對的」、「我決定忘掉王小姐」。

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▲▼網友看完米米的照片，決定忘掉「王小姐」。（圖／翻攝tryyy_0821 IG）



也有人說，「是什麼矇蔽了我們的雙眼」、「道德在哪裡？尊嚴在哪裡？地址在哪裡？門診在哪裡」、「我要掛號」、「這哪間我也想去物理治療」、「我腰最近好像扭到了」、「看了照片突然腰酸腿麻，是該治療一下了」、「該物理治療一下了」、「上班穿這樣，真的假的啦？醫院福利也太好」。

據了解，該名物理治療師綽號叫「米米」，IG追蹤人數為1.3萬人，經過粉專「神貓便利屋」於PTT分享後，2天內瞬間追蹤人數衝到3.4萬。