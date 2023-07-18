日本「猛暑」逼近40度！　名古屋中小學暫停戶外體育課

▲名古屋中小學緊急暫停戶外體育課。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本連日高溫創下紀錄，日本氣象廳18日中午12時預測顯示，已經有81個地點達到35度的猛暑日；氣象廳另外針對東京都、大阪府等23個都道府縣發布中暑警報，位於愛知縣的名古屋更預計會出現40度高溫，目前已暫停小學和中學的戶外體育課。

根據NHK、朝日新聞報導，日本氣象廳表示，受到高氣壓環繞影響，日本全國各地氣溫將持續升高。名古屋教育委員會指出，由於預測18日氣溫會將達到40度左右，因此415所市立中小學全面暫停戶外體育課，若是學校體育館沒有冷氣也同樣必須停課。

▲日本已有81個地點達到35度高溫以上的猛暑日。（圖／達志影像／美聯社）



日本氣象廳最新預測顯示，截至當地時間18日中午12時，日本914個觀測點中，已經有81個地點達到35度高溫以上的猛暑日，還有546個地點達30度以上的真夏日。

截至當地時間18日下午14時，全日本最高溫出現在琦玉縣越谷市，溫度達到38.6度，前10熱的城市都在37.4度以上，東京都心的溫度也已來到37.4度，同時預估下午的溫度還會進一步升高。

日本總務大臣松本剛明表示，7月3日至9日的這一周內，全國有3964人因高溫送醫，比前一周增加737人，高於往年平均，其中老年人占了半數以上，呼籲民眾應徹底做好補充水分、防曬等措施。