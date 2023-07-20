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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

還有人想擋侯友宜參選總統？　媒體人曝723全代會最大變數

▲▼由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜自被徵召後，黨內頻頻傳出換侯、卡侯聲音，如今全代會將於23日登場，會中是否能正式通過提名，引來各界關注。資深媒體人尹乃菁表示，現在那些反對力量改提案在總統登記前，透過民調或什麼方式，決定非綠聯盟的共同候選人，這個案子持續在連署中。

尹乃菁在《少康戰情室》說，國民黨中央怕全代會節外生枝，把議程限縮，半天就結束，就是怕有別的提案，但據她了解，有一個案子很確定在連署。

尹乃菁指出，這個案子是有幾股力量加在一起，有要換侯的，有要換侯、換黨主席的，現在因為換侯有難度，改採取讓提名徵召侯友宜的案子過，但要再提出總統登記前，透過民調或什麼方式，決定非綠聯盟的共同候選人。

尹乃菁認為，這案子如果不被做掉，通過的機率很大，全代會有沒有可能通過這個，對未來侯友宜能不能參選還有變數。

近日侯友宜陸續端出政見，但黨內仍有異音，國民黨主席朱立倫19日於中常會上表示，看到國民黨內部的一些不團結或者是紛擾，這讓民進黨非常開心的慶賀，繼續準備迎接勝利，2024如果大家能夠團結一致，什麼都可能，如果不團結、分裂了，那就什麼都不可能。

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