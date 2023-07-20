還有人想擋侯友宜參選總統？　媒體人曝723全代會最大變數

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜自被徵召後，黨內頻頻傳出換侯、卡侯聲音，如今全代會將於23日登場，會中是否能正式通過提名，引來各界關注。資深媒體人尹乃菁表示，現在那些反對力量改提案在總統登記前，透過民調或什麼方式，決定非綠聯盟的共同候選人，這個案子持續在連署中。

尹乃菁在《少康戰情室》說，國民黨中央怕全代會節外生枝，把議程限縮，半天就結束，就是怕有別的提案，但據她了解，有一個案子很確定在連署。

尹乃菁指出，這個案子是有幾股力量加在一起，有要換侯的，有要換侯、換黨主席的，現在因為換侯有難度，改採取讓提名徵召侯友宜的案子過，但要再提出總統登記前，透過民調或什麼方式，決定非綠聯盟的共同候選人。

尹乃菁認為，這案子如果不被做掉，通過的機率很大，全代會有沒有可能通過這個，對未來侯友宜能不能參選還有變數。

近日侯友宜陸續端出政見，但黨內仍有異音，國民黨主席朱立倫19日於中常會上表示，看到國民黨內部的一些不團結或者是紛擾，這讓民進黨非常開心的慶賀，繼續準備迎接勝利，2024如果大家能夠團結一致，什麼都可能，如果不團結、分裂了，那就什麼都不可能。