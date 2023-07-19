外媒稱美方關切賴清德「進白宮」言論　美高層官員否認

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

金融時報19日報導指出，美國官員要求台灣方面，澄清副總統賴清德有關白宮訪問的言論。不過，根據該篇報導原文矛盾之處，在於其同時也引述一位美方高層官員的回應，他否認美方關切賴清德陣營進白宮的相關說法，也未針對賴清德的相關說法進行回應。

金融時報19日以「Washington presses Taiwan on vice-president’s White House visit hopes」（華盛頓向台灣施壓，有關賴清德希望訪問白宮」為題報導，內容指出，賴清德10日在民進黨接見「全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會」，並在致詞中提到，這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，當台灣總統可以走進白宮，追求的政治目標就已達成。

對此，根據金融時報報導，賴清德的言論，讓美方要求說明，而台灣一位高層人士表示，美國國務院認為，賴清德的言論跟總統蔡英文，對於兩岸關係採取的態度背道而馳，認為兩人說的是不同的東西，並且詢問賴清德是否會提出更多驚奇。

不過，該篇報導的矛盾之處在於，該內文也引述了美方高層官員的說法，他強調白宮沒有與賴清德的競選團隊聯繫，包括詢問其言論（指進白宮），這位高層官員則未透露相關部門是否像台灣提出擔憂，但強調政府不會對賴清德的言論進行回應。