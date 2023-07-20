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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／傳美國關切賴清德「走入白宮說」　吳釗燮否認

▲▼吳釗燮接受媒體時事訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲外交部長吳釗燮接受媒體時事訪問。（圖／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德近日拋出「走入白宮」一說，外媒《金融時報》報導指出，相關言論在華府引發巨大波瀾，美方官員要求台灣政府澄清賴清德上述的爭議言論。不過，外交部長吳釗燮今（20日）上午受訪否認說，台美溝通密切、強化彼此的互信。

賴清德近日在民進黨中央黨部接見支持者時，延續支持者的發言說，這場選舉是「中南海」和「白宮」的選擇，其實民進黨長期以來都是走在這個路線；他更指，「當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了」，引發輿論熱議，更傳出有美方官員要求台灣政府澄清此「爭議言論」。

立法院聯席委員會今天上午審查行政院函送業經簽署的「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於臺灣與美國間貿易協定」中、英文本影案。

吳釗燮前往立法院備詢前接受媒體聯訪時表示，有關這件事情，如同報導本身所說的，美國資深官員已經否認了他們對賴副總統團隊有任何的關切，「我們跟美方之間的合作、或者是溝通是相當的密切，也建立非常堅實的關係，也強化了彼此的互信」。

吳釗燮表示，在這種狀況之下，會持續與美方溝通、合作，確保台美關係是非常健全、非常蓬勃的，也會持續與美國及其他理念相近國家進行交流，讓台灣能夠持續走向國際，也讓台灣在國際社會有更多貢獻。

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