侯友宜台中造勢大爆場　盧秀燕：民調不靠譜要靠大家努力

記者白珈陽／台中報導

國民黨總統參選人侯友宜今（19）日晚間在台中市舉行聯合造勢晚會，台中市長盧秀燕及國民黨主席朱立倫到場相挺。盧秀燕表示，5年前她選市長時大家都不看好，甚至選舉封關前1天還有電視台說她民調輸20萬票，最後她依然贏了，強調「民調不靠普，重要的是靠大家努力」，相信堅持就能反敗為勝。

國民黨台中市黨部今晚於潮港城舉辦造勢大會，現場吸引超過千名支持者到場力挺，中部地區黨籍立委、台中市副議長顏莉敏、議員也大會師，共同為侯友宜加油打氣。

▲國民黨總統參選人侯友宜19日晚間在台中舉行聯合造勢晚會，台中市長盧秀燕及國民黨主席朱立倫到場相挺。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕表示，台中好、台灣才會好，這段時間很多建設都是靠自己，中央關心很少，重南北輕中部。她跟侯友宜有很多共同點，他們同樣被評為五星市長、扎扎實實地做事，更重要的他們都有為民服務的心，有多項議題並肩作戰。

盧秀燕說，侯友宜也答應未來他當選總統會來扭轉現狀，把台中市民需要的捷運藍線、空汙改善等重要建設，放在優先的位置。外頭很多人擔心侯友宜的選情，但我們自己教孩子學會「永遠不放棄、堅持信念、全力以赴」，因此我們要一起站出來多宣傳，做侯友宜的後盾，靠大家幫忙支持，讓侯友宜順利當選總統。

侯友宜表示，5年前跟盧並肩作戰，兩人一步一腳印努力耕耘，感謝市民給他們2個鼓勵，努力往前拚，但這5年來，碰到台中新北，要什麼沒什麼，要什麼卡什麼，台中藍線橘線、巨蛋無補助、中火減煤不夠，都是台中人心聲，中央不配合做，換侯友宜來做

侯友宜指出，這次國民黨徵召，他一定義無反顧，將會勇敢承擔、犧牲奉獻，今天站出來不只為新北市、也不只為台中市，因為民進黨這幾年，讓國人看到貪腐無能的民進黨，看到多少弊案，看到外役監要修法，警察弟兄犧牲了，結果變成幽靈法案不修法，也變成很多政治權貴外役監後花園。

侯友宜說，他從社會階層一層層爬上來，每個腳步就是傾聽人民聲音，用平凡人做人民需要的事情，解決人民基本要的痛苦，從基層出身、在菜市場長大，家中無人從事政治，一個人到北部，透過全國辦案，看到全民很多聲音，今天要用這個精神，承擔守護中華民國責任，守護國家安全。

侯友宜也用從前的經歷比喻本次選情，他說，曾經數次被歹徒拿著槍抵頭，他第一個念頭想著「我會不會死」，但他知道不能放棄、不能妥協，要跟兇手命，翻起來就是我們的。這次選情讓大家很焦慮，不過請大家相信侯友宜，他一定會勇往直前，跟所有立委一起努力，贏得最後選舉。