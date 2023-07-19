柯文哲曝「藍白合」可能水到渠成　柯辦：民意走向處於混沌

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

面對2024總統大選，在野的非綠陣營是否整合，備受外界關注。民眾黨總統參選人柯文哲18日一改過去態度，曖昧地說「藍白合」再拖1、2個月有時候真的水到渠成；柯文哲辦公室主任周榆修19日也說，目前民意走向到底是「組成一組」或「競合中拿出最好」，看起來處於混沌，不過除了期待大家往同一個目標之外，還有理念、價值得討論。

柯文哲18日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問，被問到「藍白合」或「白藍合」可能性？柯文哲回應，「順其自然就好，再拖1、2個月，有時候真的水到渠成。」也添柴的火花可以到處閃現，但要燒起來一定得有環境，「機會到處會跑出來，但能不能成功，還是要看環境。」

柯文哲認為，現在環境看起來相當混沌，但有時候政治人物會被底下的人逼著走，「人家說政治只有基層、沒有高層，高層是被民意推著動，那也沒辦法。」

而柯文哲18日在節目上這一席話，也引發在野有合作空間的遐想，且《鋒燦傳媒》19日最新總統大選民調顯示，有38.2％選民贊成「藍白合」，從政黨傾向分析，有62%國民黨支持者贊成藍白整合推出候選人。

▲柯文哲辦公室主任周榆修。（圖／POP撞新聞提供）

柯文哲辦公室主任周榆修19日接受《POP撞新聞》專訪時，被問到關於「藍白合」可能性，以及柯文哲「水到渠成」言論時，周榆修說，柯文哲18日所說的「1、2個月」邏輯脈絡，是以選舉期程來看，除了7月23日國民黨全代會之外，下一波就是9月中下旬連署。

周榆修認為，國民黨全代會之後，大概會有一波「整隊」，而9月則是一個坎，可能郭台銘自己會看狀況，「當然，問我（的話），當然要爭取最大支持，希望能一直努力往前跑，端出好的政策來，要越選越好，不能老是比不好的。」

至於是否認為「非綠大聯盟」整合往前進一步？周榆修提及，柯文哲與國民黨主席朱立倫很久沒見面，不過幕僚本來就有認識，但民意走向是要「組合成一組」，還是競合過程中拿出最好的（人），現在看起來還是混沌。

主持人追問，民眾對於「合」期待高，有無可能由柯文哲主動談？周榆修回應，就像是跑一場馬拉松，跑的過程當中，「我們不可能回頭叫人家不要跑、我來揹你。」且除了期待大家往同一個目標之外，還有理念、價值要談，例如居住正義、國家財政紀律等。