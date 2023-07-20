716遊行街訪「民眾黨黨代表」遭出征　Youtuber發4聲明回應四叉貓

▲Youtuber「街頭有派對」716遊行街訪到「民眾黨黨代表」。（圖／翻攝街頭有派對【木炭民調】YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

館長陳之漢日前直播時，質疑716遊行現場有一位舉著「柯文哲歧視女論」手牌的女學生是職業學生。針對館長的說法，網紅四叉貓（劉宇）PO出Youtuber的街頭訪問內，出現民眾黨的黨代表一事反問。對此，拍攝該段街訪的Youtuber「街頭有派對」也發出4點聲明回應四叉貓。

四叉貓19日在臉書發文表示，716的2萬多人遊行中，Youtuber「街頭有派對」竟可以隨機採訪到民眾黨的黨代表，「按照館長的標準，這位算不算職業學生」，「民眾黨目前約100位黨代表，所以抽到的機率是1/200（如果全部抵達現場）」「如果是我認錯人的話，我會乖乖道歉的QQ」。

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▲四叉貓發文質疑，「按照館長的標準，這位算不算職業學生」。（圖／翻攝四叉貓臉書）



許多網友看完後，紛紛到「街頭有派對」的影片下方留言，「終於不演了」、「隨機採訪可以訪問到民眾黨黨代表，那是不是代表之前民調，也有採用選擇性民調的方式」、「真厲害呀~街頭隨機訪問就訪問到自己民眾黨的幹部，真的演很爛耶，乾脆邀請館長進民眾黨一起研修演員的功力好了」、「可能人真的不太多才可以隨便就訪問到民眾黨黨代表」。

也有人幫忙澄清，「當天的確是在人群中看見木炭（採訪者），我就上前跟他打了一下招呼，後來木炭問我們是否要受訪，我想說訪一下應該不會怎樣，剛好我後面應該是民眾黨黨代表，木炭就問了她是否願意受訪，然後就變成各位看到的這樣了，要澄清一下被訪問到只是偶然，以上 」。

▲「街頭有派對」被網友出征後，針對四叉貓的發文回應4點澄清。（圖／翻攝街頭有派對【木炭民調】YouTube）



對此，「街頭有派對」發出4點聲明表示，第一，他們當天真的隨機訪問，「今天看到四叉貓先生的粉專才知道，這位女生疑似是民眾黨的黨代表」。第二，他們是想著怎麼樣讓台灣變更好，不認識四叉貓，也不想製造不必要的對立。

「街頭有派對」指出，第三點，突擊造勢系列影片，不管到哪個陣營都是真實呈現，「如果當下有認出來的人我們一定也會講出來，我故意set這個也沒有意義」，最後一點則是附上當天採訪影片的前後原始檔自清。

四叉貓。劉宇（滾動） 回應四叉貓先生的貼文 1.我們當天真的是隨機訪問 今天看到四叉貓先生的粉專才知道，這位女生疑似是民眾黨的黨代表 2.我們是想著怎麼樣讓台灣變更好，也不認識您，也不想製造不必要的對立 3.突擊造勢系列影片，不管到哪個陣營都是真實呈現。如果當下有認出來的人我們一定也會講出來，我故意set這個也沒有意義 4.也附上當天的原始檔案自清 由街頭有派對【木炭民調】發佈於 2023年7月19日 星期三

據了解，民進黨2024總統參選人賴清德8日前於台中東海商圈，巧遇下屆東海大學學生會會長，引來各界質疑雙方碰面是刻意營造的畫面，展開「職業學生」的相關討論。對此，民進黨也回應根本不認識該名學生。

此外，也有網友在PTT指出，東海大學的學生會會長從29至33屆，有3人的工作經歷都與民進黨相關，分別擔任過民代助理、台中市黨部副執行長等，近而引起網友討論。