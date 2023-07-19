藍委指侯友宜民調加溫中　「火車開到台中了不能拉回台北」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據《菱傳媒》民調，在藍綠白三腳督下，民進黨的賴清德38.48%、柯文哲28.34%，至於國民黨的侯友宜以21.29%排名第三。國民黨立委賴士葆19日回應，侯友宜民調在往上、柯文哲在下滑，「火車開到台中了，不能拉回來在台北開，國民黨缺的不是換侯，是團結。」

對於柯文哲可能要二度訪美，國民黨立委李德維表示，每個政黨有自己的做法，不諱言柯文哲常用調侃的語氣說話、譏諷其他參選人，做人厚道一點；或許用一些刺激言語對民眾黨的發展有幫助，但對於自己和其他政黨都應該互重。

媒體追問，柯文哲部分爭議言論是否影響國外政要觀感？李德維回應，不諱言，離開台灣後，知道「柯文哲」這三個字的人真的不多，不用想太多，台灣以外的世界還有很多重要的事情，柯文哲三字在台灣或許有些影響力，「但出去就還好。」

對於柯文哲、侯友宜民調拉近，賴士葆表示，民調就參考吧！再來會有三場造勢，相信對民調有幫助，侯的民調在往上、柯文哲在下滑。

賴士葆分析，給侯友宜一些時間，7月23日定於一尊後，內部雜音沒有了，「相信之後民調一定會起來，火車開到台中了，不能拉回來在台北開，國民黨缺的不是換侯，是團結。」