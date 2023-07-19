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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委指侯友宜民調加溫中　「火車開到台中了不能拉回台北」

▲▼由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

根據《菱傳媒》民調，在藍綠白三腳督下，民進黨的賴清德38.48%、柯文哲28.34%，至於國民黨的侯友宜以21.29%排名第三。國民黨立委賴士葆19日回應，侯友宜民調在往上、柯文哲在下滑，「火車開到台中了，不能拉回來在台北開，國民黨缺的不是換侯，是團結。」

對於柯文哲可能要二度訪美，國民黨立委李德維表示，每個政黨有自己的做法，不諱言柯文哲常用調侃的語氣說話、譏諷其他參選人，做人厚道一點；或許用一些刺激言語對民眾黨的發展有幫助，但對於自己和其他政黨都應該互重。

媒體追問，柯文哲部分爭議言論是否影響國外政要觀感？李德維回應，不諱言，離開台灣後，知道「柯文哲」這三個字的人真的不多，不用想太多，台灣以外的世界還有很多重要的事情，柯文哲三字在台灣或許有些影響力，「但出去就還好。」

對於柯文哲、侯友宜民調拉近，賴士葆表示，民調就參考吧！再來會有三場造勢，相信對民調有幫助，侯的民調在往上、柯文哲在下滑。

賴士葆分析，給侯友宜一些時間，7月23日定於一尊後，內部雜音沒有了，「相信之後民調一定會起來，火車開到台中了，不能拉回來在台北開，國民黨缺的不是換侯，是團結。」

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