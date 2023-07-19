柯文哲民調跌　她：接下來還會掉的

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

前時代力量立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日於凱道舉辦的「公平正義救台灣」集會登場前便爆爭議，活動開始後現場更變調成為民眾黨總統參選人柯文哲的「類造勢」，而今《菱傳媒》公布最新2024民調，柯文哲支持度跌幅最大，掉最多的是30歲到39歲的女性。財經媒體人胡采蘋認為，「接下來還會掉的」。

《菱傳媒》最新民調與其6月份的資料相比，藍綠白三腳督下，只有柯文哲的支持度下降較多，達2.95個百分點。進一步交叉分析發現，柯文哲流失的支持者中，主要為30歲到39歲，從上個月的51.75%掉到這個月的45.39%，下降達6.36個百分點，而30歲到39歲的女性掉的最多，從上個月的50.74%減少11.46個百分點至39.28%。

胡采蘋說，這份問卷是7月12日到16日遊行當天做的，大遊行後會掉更多，一場雜牌軍車輪戰的遊行已經師出無名了，召喚出來的族群更是讓人真相大白敬而遠之。

胡采蘋指出，她尊敬所有願意為了理念付出的人，即使是韓粉大遊行我都覺得很棒，爸媽願意上街頭也是一種民主實踐。但是如果以仇恨動員出鍵盤軍，各方人馬又各懷鬼胎，籌辦方自己道德瑕疵百出，這樣是絕對不可能使人心悅誠服、風行草偃。

胡采蘋認為，這場比賽只要表現得正常、敦厚、中道，就會得勝。走偏鋒都會滅，世界上的事情就是講一個公道。