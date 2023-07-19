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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

716完館長粉專消失「國家機器搞鬼」？　綠委：政府不能干預臉書

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前才與前立委黃國昌一起舉辦716遊行，他17日突然表示，臉書粉絲團無預警消失，瞬間在網路上掀起討論，19日凌晨又宣布復活，許多粉絲質疑是「國家機器搞鬼」。對此，民進黨立委賴瑞隆19日受訪時回應，臉書的部分不是政府能夠干預的，很多政治人物的臉書也常常會被關閉。

館長也在YT社群發聲，716遊行結束以後，經營10年、擁有148萬粉絲的粉絲團徹底消失，沒有收到任何通知，就完全被抹殺在網路上，「真的很難過，畢竟很多值得紀念的照片都在上面。」

對於國家機器說法，國民黨立委賴士葆表示，自己有很大比例是相信的，國家機器太厲害，「我的臉書被屏蔽得很厲害，對蔡政府每日一罵，被屏蔽得一塌糊塗，我有相當程度是相信的。」

民進黨立委賴瑞隆則表示，臉書的部分不是政府能夠干預的，台灣是民主的國家，政府不可能有能力去干預一個民間企業，如果是的話，早就成為大新聞了。誰被關誰被開，尊重民間企業的處理，台灣很多政治人物的臉書也常常會被關閉。

賴瑞隆指出，過去要求反詐騙，要求臉書更積極作為，都要花很大力氣進行溝通，光這樣的作為都要花這麼大力氣，政府不可能有能力去要求民間企業開放或關閉，一旦發生也不會有人坐視，這不是正確訊息。
 

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