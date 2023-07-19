撞球館女員工疑遭性騷求助　球棒隊來了！他遭3男打趴倒地

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《爆料公社》上貼文「把打人看是一種樂趣嗎」，影片中黃衣男子先動手推了打赤膊男子，隨後被3人分持球棒、安全帽或徒手圍毆打倒在地，網友認為「打完人還發限時炫耀，不懂現在還是法治社會嗎？」中壢警方指出，據報後已展開調查，根據臉書影片已通知3名動手打人男子到案說明，偵訊後依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲中壢火車站前某球館，黃姓男子遭3男分持球棒、安全帽與徒手圍毆，中壢警方據報後約談3名動手男子到案說明。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

網友貼文「把打人看是一種樂趣嗎，中壢某球館前，打完人還發限時炫耀，不懂現在還是法治社會嗎....希望有好心人幫忙分享到各大公開群，不能讓這個社會繼續病下去了」，有網友留言，「小朋友就是小朋友，N年後就會知道自己行為有多麼無知幼稚。」

隨後有自稱當事人留言，「我當下被推才施以還擊，那是屬於正當防衛，至於司法怎麼處理，我全權交由司法機關去判定、影片中身著黄色衣服的男子，在球館裡對我們的女性店員做出性騷擾行為，用毛巾演示含下體的行為，我當下請他離開，結果演變成說黃色衣服男子，開始跟我引起口角糾紛，影片中很明顯看得清楚他先動手推我，我才還手，其他人衝上去動手，是我個人沒辦法去控制的範圍…」，「限時動態，是很不對的行為，會影響很多小朋友有樣學樣的狀況，但是我們也有深刻檢討，發出去過一兩個小時我就請他們全部刪除那些限時了，但是我本人沒有做這些行為。」

▲臉書《爆料公社》有網友貼文，前天上午在中壢火車站前某球館，黃姓男子遭3名男子分持球棒、安全帽與徒手圍毆。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

中壢警方指出，中壢派出所於17日上午11時50分許接獲報案，中和路某撞球館前有打架情事發生，立即派員到場制止，主動調閱監視器還原經過，現場經被害的41歲黃姓男子指認，將涉案21歲邱姓男子（徒手攻擊、打赤膊）、20歲李姓男子（持安全帽攻擊、白色上衣）、19歲廖姓男子（持球棒攻擊、黑色上衣）通知到案說明，訊後依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌案函送桃園地檢署偵辦。

警方調查，撞球館內女店員疑似遭黃男騷擾，通知邱男等3名友人前來協助排除，雙方發生口角進而衍生衝突，至於女店員遭騷擾部分，警方也將通知她對黃男提出性騷擾申訴或提出告訴。