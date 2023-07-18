快訊／桃園獨臂獼猴死了！闖汽修廠被捕「打1cc鎮定劑」急救無效

▲幼年獨臂台灣獼猴闖入龍潭汽車修護廠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一隻獨臂台灣獼猴於今（18）日上午闖入桃園市龍潭區益園汽車修護廠，引發員工圍觀，經通知桃園市野鳥學會人員與桃園市府動保處人員到場圍捕，順利將這隻尚在幼年期獼猴捕獲，動保人員為順利運送至安置處，由獸醫施以1cc鎮定劑保定，未料下午查看獨臂獼猴恢復狀況時，卻發現仍處昏迷狀態，經急救無效後仍宣告急救無效死亡，為釐清獨臂獼猴死因，市府農業局已將獼猴遺體送至相關檢驗單位等候檢驗。

桃園市農業局指出，今天上午9時30分接獲民眾1999通報，龍潭區聖亭路上益園汽車修護廠出現台灣獼猴，第一時間由市府委外收容與救傷承攬單位之桃園市野鳥學會人員先行到場查看，發現汽修廠有一隻缺少右臂的台灣獼猴在廠區。

市府農業局林務科接獲訊息後，會同野鳥學會、動保處依一般類野生動物處置流程，由動保處獸醫攜帶麻醉器、網具前往通報地點查看。上午10時30分抵達現場後，台灣獼猴已移動至龍潭區復興路12號民宅，人員立即依流程以網具於上午11時許順利捕捉獼猴。

▲獨臂台灣獼猴對圍觀者拍照不以為意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為確保獨臂獼猴順利運送至動保處安置，依處置流程由動保處獸醫施以1cc鎮靜劑保定動物，確認其狀態穩定後，予以運送至動保處等候觀察；約中午12時許返回動保處後，由動保處獸再度醫檢視獨臂獼猴生命跡象皆為正常，12時30分再由動保處出發運送至暫時收容地點。

未料下午2時許抵達暫時收容地點欲安置獼猴時，獼猴仍在化學保定狀況下尚未甦醒，下午3時許承辦人通知動保處獸醫前往安置場所查看時發現獼猴有異狀，立即進行急救，經緊急救治後仍宣告急救無效，獨臂獼猴仍不幸死亡，動保處為釐清獼猴致死原因，將把死亡獼猴遺體送往相關檢驗單位確認死因。