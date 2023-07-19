全台今明防大雷雨！　杜蘇芮將成颱最新路徑曝

▲位於菲律賓東方海面的熱帶擾動發展中。（圖／RAMMB）



記者陳俊宏／台北報導

今年第5號颱風「杜蘇芮」將生成！氣象專家吳德榮提醒，今天（19日）、周四午後有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣；最新歐美系集模式皆模擬周五前有機率發展成颱，且將繼續增強至中度以上，會比泰利強很多，但現在研判是否侵台？實屬言之過早！應耐心觀察模式調整。

中央氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天偏南風，加上南方雲系影響，東南部有短暫陣雨，南部、花蓮也有零星陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地有些雷陣雨，其中中南部和各地山區雨勢比較大。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠說，周四太平洋高壓開始增強，一直到周日，各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星陣雨，午後各地有些雷陣雨；下周一、下周二偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，各地午後有些雷陣雨。

曾昭誠表示，周末不排除有颱風生成，目前預估以通過菲律賓為主，至於是否會影響到台灣，要看通過菲律賓時和台灣的距離，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日水氣多、局部地區偶有短暫飄雨的機率，花東及恆春半島降雨較明顯，大氣不穩定，午後有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）；周四水氣漸減，大氣不穩定，午後仍有強對流，慎防局部大雷雨及其伴隨的劇烈天氣。

▲▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬（上圖）顯示，其系集平均路徑（粗黑線）與泰利的實際路徑類似，系集最右成員觸及台灣，最左成員則通過菲律賓中部；美國系集模式模擬（下圖）則顯示，其系集平均及各別成員皆比歐洲模擬貼近台灣。（圖／翻攝Weathernerds）

吳德榮分析，周五至周日水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨的機率，山區及部分平地午後有雷陣雨，但對流強度減弱，範圍縮小；下周一、下周二熱帶系統通過呂宋島北部，其外圍環流才開始對台灣天氣有影響；下周一迎風面東半部降雨增多，背風面西半部晴熱，山區偶有局部短暫雨的機率；下周二東半部降雨持續，西半部山區有局部短暫雨，擴展至南部平地。



吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，其系集平均路徑與泰利颱風的實際路徑類似，由菲律賓東方海面，先向北轉西北西前進，通過呂宋島北部，續朝廣東進行，系集最右成員觸及台灣，最左成員則通過菲律賓中部，顯示模擬的不確定性範圍。

吳德榮說，美國系集模式模擬則顯示，其系集平均及各別成員皆比歐洲模擬偏右，貼近台灣；由於高海溫、風切減小，兩模式皆模擬周五前有機率發展成颱，且將繼續增強至中度以上，會比泰利強很多，但以目前歐美模擬的不確定性，研判是否侵台？實屬言之過早！應耐心觀察模式調整。