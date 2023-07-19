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「杜蘇芮」周六生成機率8成　專家曝高壓護體！路徑可能閃過台灣

▲▼今年第5號颱風7月22日生成機率達8成。（圖／賈新興）

▲今年第5號颱風7月22日生成機率達8成。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

原本預測最快7月20日將生成今年第5號颱風「杜蘇芮」，因熱帶系統發展時間比較慢，最新預測7月22日周六有8成生成機率，不過颱風如果發展起來，可能朝菲律賓、南海、海南島方向移動，主要是台灣有太平洋高壓「護體」，研判不會往台灣移動。

氣象專家賈新興表示，未來一周天氣，7月24日前嚴防午後雷陣雨，7月25日過後，台東、恆春半島降雨比較多；7月20日晚上到21日菲律賓東方外海有熱帶性低氣壓發展，且將有增強颱風趨勢，7月25日過後受颱風影響，台東和恆春半島雨較多。

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賈新興說明，今年第5號颱風發展後，預測可能往海南島方向走，據美國系集模式預測，7月19日到25日高氣壓比較強，颱風若發展不會往台灣，會往西邊方向走，7月26日到8月1日，颱風故鄉、季風槽仍在，後期仍有低氣壓發展機會；歐洲模式預測7月19日到23日午後雷雨明顯，東邊南邊水氣較多，受到第5號颱風氣流影響，7月24日後期花蓮、台東、恆春雨較大，特別是台東和恆春。

原本預測第5號颱風7月20日將有發展，不過歐洲系集模式預測，因發展時間比較慢，7月21日到22日間較有發展，賈新興指出，最新預測7月22日颱風發展有8成機率，後續要留意颱風路線；據歐洲資料顯示，太平洋高氣壓很強，特別是台灣北邊，台灣被籠罩下，颱風如果發展較不會過來台灣，預測會往菲律賓等方向移動，主要是受太平洋高氣壓強影響關係。

賈新興指出，歐洲展期系集模式，8月8日到8月15日還有低氣壓和颱風在菲律賓東邊發展機會，長期8月初東邊有水氣，可能低氣壓帶來水氣移入影響。

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