杜蘇芮將生成　最新各國路徑曝

▲最新各國電腦模式模擬熱帶系統未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

記者陳俊宏／台北報導

今年第5號颱風「杜蘇芮」將生成！天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天（19日）表示，菲律賓東方正在發展的熱帶擾動，預估未來24-36小時就有機會增強為熱帶性低氣壓，後續成颱機會依然是偏高。而最新各國電腦模式模擬路徑也出爐。

歐宗學在臉書說，今天（19日）開始轉受太平洋高壓影響，但仍在勢力邊緣，因此大氣並不是非常穩定，迎風面東南部有局部短暫陣雨，其他地區則是要留意午後熱對流發展，仍然可能有旺盛的雷陣雨帶來局部較大雨勢。

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歐宗學指出，後續到周日，台灣一直都處在太平洋高壓邊緣，受東南至偏東風環境影響，東南部至恆春半島地區有零星短暫陣雨機會，各地山區及西半部地區午後仍然有局部雷陣雨。

▼本周都要留意午後雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



歐宗學提到，下周天氣則要觀察菲律賓東方正在發展的熱帶擾動，目前結構仍需要時間整合，預估未來24-36小時就有機會增強為熱帶性低氣壓，由於環境有利持續發展，後續成颱機會依然是偏高。

歐宗學分析，路徑方面預報會在菲律賓東方海面，轉偏西至西北西方向移動，通過菲律賓呂宋島附近的機會較高；不過，不同預報模式之間仍然有不小的分歧以及差異，因此現階段的預報參考價值不高。

歐宗學建議，等到颱風真的發展出來、結構完整了以後，屆時的預報才會比較有參考性，再來做對台灣的影響評估；另外，如果是在台灣南方海面作業的船隻，則要提早做好準備，並持續留意預報資訊。