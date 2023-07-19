把計程車當提款機　雲林砸車窗大竊盜再犯案！羈押獲准

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉4月份連續發生小學教師將車輛停校外遭竊賊砸窗偷錢，警方迅速逮獲一名詹姓嫌犯送辦羈押獲准，未料該嫌獲釋後並未收斂，再於本月初起連續以同樣手法砸車窗取財，斗六警分局掌握事證後報請雲檢指揮偵辦，於7月16日持拘票將詹姓嫌犯查緝到案。

▲雲林詹姓男子數月前砸車窗搜刮車上財物嚐到甜頭，羈押獲釋後再度以同手法挑選錢多的計程車犯案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，分局於日前接獲多起被害人報案，稱車輛遭打破車窗竊取車內財物，遂立即組成專案小組追緝，積極擴大調閱監視器後，鎖定一名詹姓男子涉有重嫌。詹男於今年度4月期間曾於莿桐鄉犯下多起打破車窗竊盜案，此次亦以相同手法在斗六市隨機對停放路邊之車輛，以拾取路旁石頭將車窗打破後竊取車內財物。

▲詹嫌羈押獲釋後再度以同手法挑選可能會放零錢的計程車，連續犯下多起竊案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，詹嫌係隨機挑選車輛並於現場找尋較大顆石塊，砸破車窗後搜刮車上財物，每輛車幾乎都有放置錢財，從零錢至數百最多上千元，多日搜刮下來積少成多，共有4輛計程車、2輛自用小客車受害，經警方積極查緝偵辦，掌握犯嫌交通工具及住處後，於16日將詹嫌拘提到案，不法取得錢財已被花用一空，詹嫌經檢方複訊後以反覆實施犯罪之虞向法院聲請羈押獲准。

▲斗六警分局於16日將詹嫌拘提到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局長黃念生表示，本案發生後警方立刻調閱案發周邊監視器影像，確認犯嫌做案手法及蹤跡，於最短時間內緝獲犯嫌到案，展現警方維護地方治安之決心，不容任何非法之徒挑戰。呼籲與本案相關之被害人盡速與分局聯絡，並協助指認犯嫌。

▲詹嫌砸破車窗後進入車內搜刮值錢物品及財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃念生強調，呼籲民眾離開車輛時應將車門立即上鎖，應避免將財物、背包、或疑似值錢的物品留在車上，避免遭竊嫌盯上，若遇可疑人、事時應立即報警，由警方進一步查察，以防範宵小危害治安。

▲詹嫌砸破車窗後進入車內搜刮值錢物品及財物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

