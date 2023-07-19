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準颱風可能被壓著往西！　最靠近時間曝

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲最新歐美模式系集預報。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，預報高氣壓勢力偏強，準颱風被壓著往西，現在看起來可能性較高；無論如何，準颱風最靠近台灣的時間落在下周初，最起碼花東、恆春受外圍環流影響，陣雨機會高，其他地方就看準颱風最後距台遠近了。根據國際命名，若成颱將是今年第5號颱風「杜蘇芮」（Doksuri，南韓命名，指猛禽）。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，下星期的準颱風，新聞台好像報滿兇的，但目前的模式系集預報顯示，閃過去的可能性偏高。

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台灣颱風論壇指出，從歐美兩家最新的系集預報圖，可以觀察到大多數的預測路線，都是指向「菲律賓～巴士海峽」這個區間，也就是預報高氣壓勢力偏強，準颱風被壓著往西，現在看起來可能性較高。

▼位於菲律賓東方海面的熱帶擾動發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

（圖／翻攝tropicaltidbits）

台灣颱風論壇提到，當然西北折往台灣的路線也還有幾條，但前提是高壓比較弱，少了呂宋島陸地摧殘，強度就會比較強，也就是如果路線越靠近台灣，強度就會越強，目前看來機率低，但仍保有些微可能性，這年頭颱風爆發增強也不是沒看過。

台灣颱風論壇表示，無論如何，準颱風最靠近台灣的時間落在下周初，最起碼花東、恆春受外圍環流影響，陣雨機會高，其他地方就看準颱風最後距台遠近了。

中央氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周末不排除有颱風生成，目前預估以通過菲律賓為主，至於是否會影響到台灣，要看通過菲律賓時和台灣的距離，還要再觀察。

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