桃園獨臂獼猴遭圍捕意外死亡　鎮定劑過量？今送驗釐清死因

▲一隻獨臂台灣獼猴昨天早上闖入桃市龍潭區聖亭路汽車修護廠，市府動保處會同野鳥學會人員下午前往察看時還好奇四處張望。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

一隻獨臂台灣獼猴18日上午闖入桃園市龍潭區聖亭路汽車修護廠，市府農業局接獲通報後，隨即由動保處會同野鳥學會人員到場查看，最後在民宅處捕獲，再由獸醫施打1cc鎮定劑送往安置處，未料4小時後查看狀況時發現牠仍陷昏迷，經獸醫搶救無效後宣告死亡。據指出，這隻獨臂獼猴體重僅3.06公斤，注射劑量遭質疑是否過量？桃市府農業局專委劉秀卿指出，預計19日下午將送檢，動保處人員捕捉時均依照SOP，對於這樣結果十分遺憾，但一定會釐清真正死因。

桃市府農業局今日說明昨天上午捕獲獼猴過程：昨天上午9時許接獲台灣獼猴闖入位於龍潭區聖亭路的汽車維修廠，隨即聯繫過去有合作且具動物飼養經驗野鳥學會人員協助安置，農業局林務科會同動保處獸醫，攜帶麻醉器與網具前往捕捉，當時獼猴已移動至隔鄰復興路12號民宅，人員以網具圍捕，在上午11時許順利捕獲。

▲一隻獨臂台灣獼猴昨天早上闖入桃市龍潭區聖亭路汽車修護廠，後來又跑到隔鄰復興路民宅冰箱旁邊躲藏。（圖／市府農業局提供）

當時為確保獨臂獼猴運送安全，獸醫依照SOP施打1cc鎮定劑，確認其狀態穩定後，約中午12時許送抵動保處觀察，獸醫檢視獼猴生命跡象皆為正常，決定下午2時送抵安置處所，惟獼猴當時仍未甦醒；下午3時許，動保處獸醫二度查看時，察覺獼猴有異狀，隨即進行急救，但最後仍宣告急救無效死亡。

市府農業局專委劉秀卿說，台灣獼猴與狒狒捕捉不同，獼猴較為溫馴，捕捉過程均按照SOP進行，過程都很平和順利，獸醫與動保處人員都隨時監測獼猴狀況，對於後來死亡結果結果感覺很遺憾，預計下午送往檢測單位檢測，以檢釐清真正死因。

農業局指出，這隻獨臂台灣獼猴少右手臂，因傷口已陳舊，可能是過去受傷所致，目前尚不可考，這隻獼猴身形較一般成猴要小，體重僅有3.06公斤，無法研判實際年齡，至於鎮定劑是否注射過量，還是獼猴本身身體健康狀況不佳，抑或被圍捕過於緊張等因素，仍須待進一步檢驗才能獲知。

▲一隻獨臂台灣獼猴昨天早上闖入桃市龍潭區聖亭路汽車修護廠，當時左右張望神情相當可愛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，根據農委會官網指出，台灣獼猴自2019年起由保育野生動物除名，成為一般類野生動物，農委會已自2022年10月將台灣獼猴公告為「指定禁止飼養或輸入之動物」，民眾如為合法飼養台灣獼猴，今年3月底前應向所在地縣市主管機關登記備查，其他民眾飼養台灣獼猴，在今年11月30日前送交所在地縣市主管機關可不受罰，若逾期未依規定辦理者，將依動物保護法第26條處以5至25萬元，並沒入禁養動物。