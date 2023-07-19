王世堅坦言「柯文哲最傷腦筋」　揭柯兩大毛病：有了高聲量就傲慢

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者陳家豪攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲從起初不被看好，到現在聲勢不斷上漲，對此，被稱為「頭號柯黑」的民進黨台北市議員王世堅也直言，在總統參選人中，「柯文哲是最傷腦筋的」，但他也點出柯文哲現在犯了兩大毛病，第一是高聲量的傲慢，第二是兩套標準。

王世堅在節目《年代向錢看》中直言，「柯文哲是最傷腦筋的」，因為柯文哲在社會上有個特權，這是他吃香的地方，就是柯文哲一向亂講話、講錯話，甚至藉由亞斯伯格症來說謊，結果這麼多年下來，我們社會是接受的。他舉例，當別人亂講話的時候，在社會上是被五雷轟頂，而柯文哲亂講話的時候，柯粉是五體投地，因此，柯文哲就利用他的失言來試水溫、測風向。

而王世堅也分析，柯文哲現在犯了兩個大毛病，第一，是高聲量的傲慢，他舉例，時代力量立委王婉諭716遊行致詞時批評他幾句，柯文哲馬上回擊，他強調，這就是要注意的地方，「你現在還沒拿到權力，你有了高聲量就傲慢，那未來掌權的話，是不是就會有權力的傲慢？」第二，他提到，柯文哲完全是兩套標準，他舉例，他黨的人去跟黑道餐敘叫勾結黑金力量，民眾黨的人就叫擴大社會支持，他認為，社會也會漸漸看出柯文哲的雙標。