柯文哲年輕女性支持度大跌　綠委點關鍵：一般人比較難接受

▲柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據《菱傳媒》民調，在藍綠白三腳督下，民眾黨的柯文哲支持度微幅下滑，以28.34%位居第二，但在30歲到39歲的女性流失11.46個百分點。對此，民進黨立委賴瑞隆19日受訪時表示，柯用比較譁眾取寵的方式維持聲量，這是他策略一部分，但這種對人不尊重的方式，久了對民調也會影響。

對於柯文哲在女性支持度大跌，賴瑞隆表示，柯文哲過去很多對女性不友善言論，這當然對民調會產生影響，他對女性跟人的批評大家都常常聽到，不管是狗還是太監等等，這些字眼都會令人有點不舒服，柯文哲這樣的發言方式是有一些負面觀感，整個民調上也會呈現出來。

賴瑞隆指出，雖然柯用比較譁眾取寵的方式維持聲量，這是他策略一部分，但這種對人不尊重的方式，久了對民調也會影響，國家領導人要有一定的格調，常發表類似言論，相信不只女性，民調會持續下探，一般人比較難接受一個總統候選人用這樣羞辱的方式談論事情，這並非好的示範。

不過，賴瑞隆也示警，民進黨也要面對跟突破，特別是年輕世代的部分，跟年輕人溝通的語言要加強。台灣是民主社會，每個人都有一票，不能挑選選民，只能不斷跟選民溝通，年輕世代對賴清德還不夠熟悉，民進黨也會持續加強，這也是2024關鍵挑戰。