藍白合若成局衝擊賴清德選情？　綠點隱憂：趕快過半爭議就少一點

▲賴清德、郭台銘、侯友宜、柯文哲。（合成圖／賴清德臉書、記者湯興漢、許靖騏攝、民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據《菱傳媒》民調，在藍綠白三腳督下，民進黨的賴清德38.48%、柯文哲28.34%，至於國民黨的侯友宜以21.29%排名第三。對此，民進黨團19日回應，民調數據就是僅供參考，沒有到最後投票那天都不知道，可以看出在野陣營游來游去，希望趕快過半，這些爭議就會比較少一點。

民進黨團幹事長劉世芳表示，民調數據就是僅供參考，沒有到最後投票那天都不知道，民調高低可以做謹慎回應，賴清德陣營雖是第一名，但也要思考用什麼樣的方式，才能讓賴清德競選步調越來越高。

劉世芳指出，在全代會後賴清德民調來到38％，大概已經脫離過去性平案件跟初選紛爭陰霾，但如何提出大政方針更重要，年輕人對居住正義跟低薪部分也是重大方向。

對於民調趨勢，劉世芳直言，不管是幾咖督都是非綠大聯盟一環，有一部分選民對於侯友宜、郭台銘、柯文哲之間的支持會游移，民進黨的支持度比較紮實，要密切注意其他幾位候選人游移部份。

劉世芳分析，有注意到柯文哲女性支持度正在下降，除過去一段時間對女性歧視、輕蔑語言，讓很多年輕女性不以為然，對各個總統候選人來說，也要引以為戒。

而民調中也顯示，民眾最不可能投的候選人，卻是賴清德最高，對此，民進黨立委賴瑞隆指出，民調不斷變動，現在三腳督甚至四腳督的狀況都可能改變，未來產生合作跟棄保都有可能，儘管賴清德民調領先還是要謹慎小心，如果藍白合被刻意操作，還是會有風險。

賴瑞隆表示，民進黨要強大更多的論述，讓大家知道賴清德已做好準備，這才是最有效的方案，不斷提高人民信任，想辦法把民調提高到4成以上，那其他黨派一些棄保跟串連就不會達到成效。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，可以看出在野陣營游來游去，加一加每次都差不多，他們的民調看起來流動性比較高，反觀賴清德部分，雖然看起來都接近40％，但民進黨的支持者還是有更大的期待，希望未來帶領國家者，能穩健的引導國家方向，因此比較沒有一些激烈的言論，希望趕快過半，這些爭議就會比較少一點。