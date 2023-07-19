▲郭台銘拜訪台北農產運銷。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘19日拜訪北農公司並與濱江市場攤商互動，過程中有攤商反映北農場地太熱沒冷氣，導致夏日生意不好，郭台銘也反問為什麼果菜市場不裝冷氣？更酸「這裡比全代會重要多了」。對此，民進黨立委王定宇則在臉書反諷，「北農董事長、總經理都是國民黨和張榮味的人，郭董是不是不知道，反而噹到自己人了？」

郭台銘受訪時表示，自己進來一個鐘頭，才買這幾樣菜就滿身大汗，因此希望替農民及農產運銷公司講個話，為什麼不能裝冷氣？受惠的不只是在這賣的攤商，還有各位的家人、媽媽、朋友與女兒來買菜，都會享受到裡面空調。他更攤商抱屈，這種地方工作10小時，對勞工也是虐待的，應該鼓勵賣場要裝冷氣，強烈呼籲政府要趕快改善這件事情，「台北市政府要改善這個事！」

對此，王定宇就在臉書表示，「老是想要用挑撥分化來選總統，不正派！還弄錯對象，就很不專業了喔！」他提到，北農董事長、總經理都是國民黨和前雲林縣長張榮味的人，「郭董是不是不知道，反而噹到自己人了？」他再諷刺，「請問郭董參加『董事長開講』見面會，現場有沒有冷氣？國民黨全代會、民眾黨全代會、鴻海股東會等，有沒有冷氣？拿冷氣說嘴，其實很low喔！」

此外，王定宇也提到，要講冷氣，請誇獎前行政院長蘇貞昌讓全國中小學班班有冷氣，硬體和冷氣費都有中央補助，這個才是政策討論冷氣的典範。