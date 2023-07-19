跟緊郭台銘恐被金溥聰做記號？　周孟蓉不擔心：金又不是黨主席

▲周孟蓉今日也陪同郭台銘拜訪台北農產運銷。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

屏東縣議長周典論女兒、國民黨中常委周孟蓉今早陪鴻海創辦人郭台銘造訪台北市濱江市場，下午中常會後被媒體問到會否擔心被侯友宜競辦執行長金溥聰打上記號？周表示，對金溥聰真的不熟，所以他要留下什麼記號也不知道。周並強調，金又不是黨主席，所以要留下什麼記號，她也不擔心。至於外傳金溥聰恐遭發配邊疆，周表示「不知道他會被放到哪裡」。

周孟蓉今早陪鴻海創辦人郭台銘造訪台北市濱江市場，下午參加國民黨中常會，會後接受媒體聯訪。首先針對近日傳出金溥聰恐遭發配邊疆，周答「我不曉得耶，因為，基本上真的對他很陌生，不知道他會被放到哪裡去。」

由於周孟蓉今早陪郭台銘造訪台北市濱江市場，會否擔心被金溥聰打上記號。周表示，還是那句老話，「我對金溥聰真的不熟，所以他要留下我什麼記號，我也不知道。再來，他又不是黨主席，所以他要留下什麼記號，我也不擔心。」

至於金溥聰將開始拜訪基層，是否已經聯繫周典論，周孟蓉表示「沒有聽說」。對於金整合地方會否扣分以及是否夠有溫度？周答，扣不扣分要看他們團隊自己的評分，有無溫度也是每一個人的感覺不同。

侯友宜競選辦公室指出，金溥聰是由侯友宜市長親自請託後加入團隊，且擔任執行長職務，不管文宣、新聞、政策、以及組織等選務，本來就由他來督導指揮。況且拜會重要地方人士，也是選戰重要工作，何來「發配邊疆」之說?這根本邏輯不通，純屬無稽之談；且通篇採不具名報導，內容也多與事實不符。