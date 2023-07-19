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不忍了！最新兩份民調仍老三　2位國民黨中常委開砲侯友宜

▲▼由前立法院長王金平發起的厚友誼立委後援會成立大會今日盛大舉行，國民黨前後期立委踴躍出席，表達力挺侯友宜的態度。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜聲勢持續低迷。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《鋒燦傳媒》、《菱傳媒》今（19）日不約而同發布總統大選民調，在藍綠白三腳督情況下，國民黨總統參選人侯友宜都表現墊底。適逢今天是國民黨全代會前的最後一次中常會，有中常委對總統參選人侯友宜聲勢低迷表示意見。國民黨文傳會主委林寬裕證實，一共有周孟蓉與沈慶光兩位中常委發言；而黨主席朱立倫則以去年桃園市長選舉張善政為例，期勉大家要團結。

《鋒燦傳媒》今公布最新民調，侯友宜15.3%居末、柯文哲25.4%居次、賴清德30.2%居冠。《菱傳媒》也公布最新民調，侯友宜21.29%居末、柯文哲28.34%居次、賴清德38.48%居冠。加計這兩份民調，侯友宜5月17日獲得徵召以來，已在19份民調墊底。

面對侯友宜選情疲軟，國民黨今天中常會上，有中常委對此表達憂心。國民黨文傳會主委林寬裕會後轉述證實，確實有中常委提出意見。他指出，一共有兩位中常委發言，分別是周孟蓉與沈慶光；他並轉述，黨主席朱立倫以去年桃園市長選舉張善政為例，指張起初到處吃閉門羹，但憑著一步一腳印努力，最後甚至連在綠營票倉都大勝。

林寬裕說，朱立倫以此期勉中常委，如果現在大家一直放話、談論是非，只會讓特定有心人士放大不同意見，對團結一點幫助都沒有。他強調，黨中央一直做了非常多努力，希望可以團結所有能團結的力量。

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