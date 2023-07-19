不忍了！最新兩份民調仍老三　2位國民黨中常委開砲侯友宜

▲侯友宜聲勢持續低迷。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導



《鋒燦傳媒》、《菱傳媒》今（19）日不約而同發布總統大選民調，在藍綠白三腳督情況下，國民黨總統參選人侯友宜都表現墊底。適逢今天是國民黨全代會前的最後一次中常會，有中常委對總統參選人侯友宜聲勢低迷表示意見。國民黨文傳會主委林寬裕證實，一共有周孟蓉與沈慶光兩位中常委發言；而黨主席朱立倫則以去年桃園市長選舉張善政為例，期勉大家要團結。

《鋒燦傳媒》今公布最新民調，侯友宜15.3%居末、柯文哲25.4%居次、賴清德30.2%居冠。《菱傳媒》也公布最新民調，侯友宜21.29%居末、柯文哲28.34%居次、賴清德38.48%居冠。加計這兩份民調，侯友宜5月17日獲得徵召以來，已在19份民調墊底。

面對侯友宜選情疲軟，國民黨今天中常會上，有中常委對此表達憂心。國民黨文傳會主委林寬裕會後轉述證實，確實有中常委提出意見。他指出，一共有兩位中常委發言，分別是周孟蓉與沈慶光；他並轉述，黨主席朱立倫以去年桃園市長選舉張善政為例，指張起初到處吃閉門羹，但憑著一步一腳印努力，最後甚至連在綠營票倉都大勝。

林寬裕說，朱立倫以此期勉中常委，如果現在大家一直放話、談論是非，只會讓特定有心人士放大不同意見，對團結一點幫助都沒有。他強調，黨中央一直做了非常多努力，希望可以團結所有能團結的力量。