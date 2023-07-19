全代會山雨欲來？挺郭派欲提案「重啟徵召」　盼郭台銘敗部復活

▲挺郭派似乎還不放棄，期待有機會敗部復活。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（19日）召開全代會前夕的中常會，外界關注是否有人在常會提案「換侯」？也關注全代會是否提案「拔朱」。對此，黨發言人楊智伃表示，今天中常會上沒有任何提案。至於全代會提案，文傳會主委林寬裕指出，目前黨中央收到6個一般性提案，但都是一般黨務改革案，沒有「換侯」或「拔朱」提案。楊智伃疾呼，全黨上下應該團結一心面對2024大選，而不是讓民進黨有機會見縫插針。

國民黨將在23日召開全代會，屆時將正式提名新北市長侯友宜角逐2024總統大位，但受到聲勢低迷影響，黨內不斷有風聲傳出，擬在常會串連提案「換侯」（撤換侯友宜總統參選人資格），甚至在全代會串連提案「拔朱」（撤換朱立倫黨主席職位）。適逢今天是全代會前夕的中常會，國民黨文傳會發言人楊智伃表示，今天中常會上沒有任何提案。換言之，透過中常會來換侯的危機，目前已暫時解除。

黨內挺郭派動作頻頻，有黨代表力爭在全代會提案爭取鴻海集團創辦人郭台銘能敗部復活，預料將透過臨時提案方式要求黨中央「重啟徵召」。主委林寬裕對此指出，目前黨中央收到6個一般性提案，都是一般的黨務改革案；而全代會當天的臨時提案，需要超過100位黨代表連署，當天10點前送到議事單位才可以提出。他表示，提案本來就是黨代表的職權，沒辦法事前了解誰要提什麼。

針對「拔朱」一事，楊智伃強調，黨章規定主席任期就是4年制，除非請辭、不能視事等因素之外，都一定是任期到了才會換主席。楊痛批，如果有黨代表討論要「拔朱」，代表他們很不了解黨的規定。林寬裕也說，黨章並沒有任何一條規定，可以由任何身分提出罷免黨主席，因為黨主席是任期制，有黨員直選，這都有非常清楚的規定。

楊智伃疾呼，面對2024大選，全黨上下應該團結一心，大家一起把該做的事情、該面對的挑戰做好，大家砲口一致對外一起檢驗執政黨，大家應該要更同心，而不是用這樣的話語，讓民進黨有見縫插針的機會。