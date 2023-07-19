饗 A Joy員工試吃了！「全台最高Buffet」餐後心得曝光

▲「饗 A Joy」將在23日正式開幕。（圖／翻攝自FB／饗 A Joy）

網搜小組／鄺郁庭報導

「饗 A JOY」是饗賓集團旗下最新Buffet，將在23日正式開幕，餐廳插旗台北101的86樓，不僅是全台最高吃到飽，吃一餐就要花3600～4200元，價格不斐，但13日一開放訂位仍秒殺。不過，在正式開幕前，有鄉民員工曝光「試吃心得」，雖然不能透露菜色，但「吃完的感覺是有值那個價錢」。

這位員工在PTT的Gossiping板回文，「這幾天公司有找一些員工去試吃，吃完的感覺是有值那個價錢。」不過也坦言，覺得很大的成分是「賣那個景觀」，而且東西好不好吃還是得看個人，他自己因為每天都在看那些菜和半成品，其實已經沒什麼新鮮感了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也強調，目前菜色都還不能透露，「不要問我有哪些菜色，現在說出去會死人的，7/23開幕等人開箱，你們就知道了。」另外，官方FB粉專和YouTube有公布一些菜色，想知道的人可以去看看。接著，員工話鋒一轉，「不過我可以說的是……沒有白飯、沒有白飯、沒有白飯」，但是有飯類料理，「算是有白飯嗎？」

原PO又指出，「龍蝦和鱈場蟹是任你吃沒錯啦！但尖峰時間，你可能要排隊排到死」；甜點則有令人料想不到的某種口味巧克力，讓他不禁笑呼，「我只能說，可以好好的吃巧克力嗎？」最後則在留言處補充，「龍蝦的話，我體感上補貨時間沒有到很久，但人多就是要排隊。」