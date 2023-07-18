花蓮8旬賣菜嬤獨撐家計！還百萬債...還要幫兒治病　市公所送暖

▲▼市長魏嘉彥會同縣議員魏嘉賢等前往關懷，集結各界資源幫阿嬤減輕重擔。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市和平路382號一名菜販張賴阿嬤，年近八十歲，數十年來經營簡陋菜攤維持生計，近年受疫情影響生意大不如前，更不料小兒子罹患腎臟及心血管疾病，醫療開支甚鉅，讓經濟狀況更為困頓。花蓮市公所接獲通報後，於今年初發放急難救助金，日前市長魏嘉彥也會同縣議員魏嘉賢等前往關懷，並集結各界資源，要幫阿嬤減輕身上重擔。

17日下午，市長魏嘉彥在社勞課長蕭子蔚的陪同下，備妥實物銀行物資，前往和平路探視張賴阿嬤及其家人，而議員魏嘉賢及市民代表魏鈺晟，也各自代表愛心社福團體到場給予經濟上的協助；另在本次關懷行動中，捐出救助金的福容大飯店經理楊文秀也專程出席，與年齡相仿的張賴阿嬤話家常，給予鼓勵與支持。

▲菜販阿嬤數十年來經營簡陋菜攤維持生計，近年受疫情影響生意大不如前。

魏嘉彥到場關心張賴阿嬤外，也於現場認購香蕉與芭蕉，用實際行動力給予支持。他表示，張賴阿嬤生性樂觀，一路走來相當堅強，長年來賣菜維持小本生意，獨自償還丈夫生前遺留下來的百萬債務，儘管年事已高仍擔負起照顧生病兒子的責任，期盼在各方資源的協助下，幫助阿嬤減輕重擔，也得以繼續維持菜攤生意，歡迎大家有需要的時候能夠以消費表達支持。

▲魏嘉彥前往關切也購買水果以行動支持阿嬤。

議員魏嘉賢過去在擔任市長期間，致力關心社會邊緣戶及弱勢家庭，在卸下市長職責後，便透過愛花蓮愛心文化藝術基金會持續付出關懷。他感謝福容大飯店楊經理在了解阿嬤困境後，主動聯繫基金會捐出善款，未來也期望號召更多愛心人士共同幫助有需要的邊緣戶，並呼籲各界好朋友若得知相關弱勢個案，能夠通報市公所或愛花蓮基金會，讓弱勢群眾得到及時的關懷與協助。

市民代表魏鈺晟表示，日前接獲長期關懷照顧阿嬤的左右鄰居、松成號及鄰近中藥行的通報，得知阿嬤含辛茹苦的生命歷程，因此偕同洄瀾愛心會及齊心兄弟會首次前來關心慰問，並於網路社群貼出阿嬤的故事，獲得許多人的迴響與重視，相信未來在市公所和各界的關懷下，能讓阿嬤的生活逐步獲得改善。