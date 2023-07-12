他不信「每半年要洗牙一次」　過來人曝真相：這動作能省幾十萬

▲牙醫提醒「每半年要洗牙一次」。（示意圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

你會定期到牙科診所檢查牙齒嗎？一名網友透露，最近去牙科治療，結果因為牙周病緣故，被牙醫碎念說「要每半年洗一次牙」，但這讓他很好奇，是否每個人都會乖乖洗牙？文章曝光後掀起討論，不少網友分享自己的經驗，也有人指出洗牙順便檢查牙齒，可以省下好幾萬醫藥費。

原PO在PTT發文表示，最近到牙科診所檢查，但因為被發現有牙周病，就被醫生提醒要有「半年洗一次牙」的習慣。不過他卻不以為然，認為牙醫是因為工作緣故，才以為每個人都會乖乖去洗牙，但這件事恐怕沒有這麼普遍，因此好奇發問「你們都會半年洗牙嗎？」

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文章曝光後，多數人點頭表示「會啊，順便給醫生檢查有沒有蛀牙」、「健保都繳了為什麼不洗」、「會，洗完之後享受美食會覺得放心」、「我會喔，矯正後醫師自動幫我約診」、「會啊～有次晚了幾個月洗牙就蛀了」、「我的診所都會LINE／打電話來提醒欸」、「以前不會，自從去了家會主動提醒的診所後就乖乖定期洗牙了」、「會，痛過就不敢不定期回診」。

也有人指出，「會，牙齒很貴」、「會啊！從讀書就一直有這習慣了。牙齒平時不保養，萬一有狀況都是自費動輒上萬。相比之下當然半年牙齒保養一次，而且還是健保給付來得划算很多」、「裝一顆牙10-12萬，聽到就乖乖去洗」、「根管1-2萬、植牙7-10萬」、「窮人才更要保護牙齒健康，等到弄到要植牙的時候就會後悔為什麼不保養牙齒」、「植牙10萬，請好好照顧牙齒」、「會，花200省好幾十萬」。