「請勿叫阿姨！」老闆娘門口掛1布條　6千人笑翻：好的阿嬤～

▲店家掛紅布條，提醒「請勿叫阿姨」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者朱祖儀／綜合報導

很多女生對於稱謂很計較！近來一名網友走在路上，就發現一間餐廳的門口掛上紅布條，但上面寫的不是常見的優惠內容，而是「請勿叫阿姨」。照片曝光後超過6千人笑翻，有些網友表示「一律都要叫美女」，不過也有很多人開玩笑說「好的阿嬤～」、「阿嬤我餓了」。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，看到台中一間餐廳的門口上面掛了一個大大的紅布條，上面寫著「維護餐點品質，國小以上請勿叫阿姨」，猜測老闆娘可能先前被顧客喊「阿姨」，覺得不太開心，希望大家點餐時嘴巴甜一點，原PO看到後不禁笑說「我宣布，說好話大會正式開始！」

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文章曝光後，不少人留言回應「美女來一份早餐」、「漂亮的小姐姐，麻煩一下，我要一杯咖啡牛奶」、「年紀比自己大的，大1歲跟大50歲的一律叫她姐姐就好」、「叫姐姐比較便宜嗎」、「阿姨都知道稱你各位叫帥哥或美女，怎麼就這麼不懂人情世故呢」、「這年頭連消費都要懂說話啊」、「規則有訂好都好辦」。

但也有網友開玩笑表示，「阿婆來份免費的早點」、「伯母，來份起司蛋餅、大冰奶」、「大嬸我的餐點好了沒？」「點餐時叫姐姐，然後拿到餐就說謝謝阿姨」、「直接叫姨婆」、「阿嬤我餓了」、「最後只會一堆人叫你阿姨，因為所有人都想當小學生」、「叫我阿公過去叫姐姐」。

還有人分享自己的經驗，「以前20幾歲我做漫畫店時，有個國小弟弟拿著書問我，『阿姨~這本書內閱多少錢？』我笑笑地回應他，『叫阿姨10元，叫姐姐5元』，從此以後，他都叫我姐姐」、「最近陪孩子住院，對面的先生看起來年紀跟我差不多，也是叫我阿姨，麻痺麻痺了，阿姨我40歲而已啦」。