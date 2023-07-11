疑點重重！5億高中生命案重啟調查　台中高分檢：會儘速處理

▲賴姓高中生(右)墜樓前一刻，與夏姓嫌疑人共乘電梯上樓。（圖／民眾提供）

記者劉人豪、游瓊華／台中報導

5億賴姓高中生墜樓命案，檢方日前偵結，將夏姓配偶殺人罪不起訴，賴母不服，已請委任律師許哲維對殺人罪不起訴部分提請再議。對此，台中高分檢今(11)日指出，已經收到地檢案卷，目前已分案調查，會儘速處理。

剛滿18歲賴姓高中生，生前獲得長輩贈與市值約5億元房產，在5月4日和協助處理相關過戶事宜的夏姓地政士之子辦理婚姻登記，2小時後就被發現從夏子住處墜樓身亡，時機、地點實在令人匪夷所思，賴姓高中生的母親質疑遭謀財害命，控告夏姓父子涉嫌殺人以及假結婚偽造文書等罪。

▲邢泰釗要求台中高分檢詳查夏姓男子（中）涉嫌殺害賴姓高中生不起訴案。（圖／ETtoday資料照）

台中地檢署在歷經1個月的調查後，認為死者身上的針孔是急救時，醫護人員施打針劑所造成，解剖報告中也沒有酒精反應，不排除死者是從10樓墜下後，撞擊樓下突出屋簷，再落到地上，因此體表沒有裂開，倒臥現場沒有血跡噴濺，但胸腹部臟器破裂，內出血達800c.c.，兩肺破裂塌陷產生血胸，無法呼吸而死。

▲檢察總長指示重啟調查5億高中生墜樓案，賴家希望法醫高大成能參與，對此高大成也回應，若高分檢答應，他當然願意協助。（圖／ETtoday資料照）

因遭懷疑的夏子拒絕測謊，中檢以無證據顯示他殺嫌疑，處分夏姓父子被控殺人罪部分不起訴，但檢察官調查發現，當初夏、賴登記結婚前，竟然事先找大樓清潔阿姨幫忙證婚不成，就隨機找路人作證，疑似假結婚，依涉嫌使公務員登載不實的偽造文書罪起訴夏子。

▲5億高中男5月4日當天原本要抱著父親骨灰罈進塔，不料竟墜樓身亡。（圖／ETtoday資料照）

賴姓高中生的母親不服，已經委請律師對殺人罪不起訴部分提請再議，大批網友也認為全案疑點重重，一度醞釀要上街抗議，對此，最高檢察署檢察總長邢泰釗得知本案受到社會高度關注，已經在7日將國人相關意見，彙整發交台高檢台中分署，請該署指派富偵查經驗的檢察官，依《刑事訴訟法》第 258 條規定，詳予審酌偵查是否完備，釐清民眾疑慮，以安定民心。並請台中高分檢署將再議案調查結果，陳報台灣高等檢察署及最高檢察署。

台灣高等檢察署台中檢察分署今指出，已經收到台中地檢署案卷，並已分案進行調查，會儘速處理。