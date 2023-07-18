當法官竟放高利貸！陳梅欽再遭判罰4月俸

▲前法官陳梅欽放高利貸，遭懲戒法院懲處。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院民事庭前法官陳梅欽，遭查出在2012年到2018年的在任期間，以無摺存款、現金等方式，在自己與妻子的帳戶內存錢，總計不明財產高達1500萬餘元，甚至放款收取10趴高利，遭移送懲戒。職務法庭18日判決將他罰俸4個月。

陳梅欽現年59歲，是司法官訓練所33期結業的司法官，他原在陸軍服役8年半，退伍後考上某私大法律系，大學畢業即通過司法官考試。因為長期在軍中訓練的關係，身材高瘦的陳梅欽當年被認為是士院的「黃金單身漢」。他18年前爆發性侵女網友事件，網友稱他「網路男蟲」法官。最後他被記大過、留職停薪5月，並於2006年復職。

不過復職後的陳梅欽，風波不斷。他這次是遭檢方查出，在2012年到2018年間，自己與妻子的帳戶中出現多筆不明資金，總計高達1518萬餘元，涉嫌《貪污治罪條例》「財產來源不明罪」，檢方提起公訴。而法官評鑑委員會也決議，將他移送懲戒法院職務法庭議處。

職務法庭18日作出判決，對陳梅欽罰款、總額為最後4個月的月俸，約60萬元左右。職務法庭指出，陳梅欽2012年間提領3百萬元借給友人，當時一年收取高達10趴的利息。此外，職務法庭也發現他在2012、2016年間，兩度從合作金庫澎湖分行中領出現金借人，一次借出300萬元、另一次借出500萬元；不過在短短不到1年的時間內就收回，300萬借出收回353萬，500萬收回543萬，都是超高額的利息。

職務法庭因此痛批陳梅欽「高利放款、短期套利」，嚴重破壞法官連結正直的形象，情節重大，因此決定予以處罰，做出罰款的判決。

而陳梅欽鬧出的風波不僅如此，他2018年間爆發浮報加班費、利用加班名義偷吃人妻的事件，不僅如此，也被查出他將女方帶進辦公室幽會。陳梅欽得知將被議處後，火速辭去法官職務，轉任律師。而他浮報加班費部分經由職務法庭審理後，2019年6月間判決將他免除法官職務，轉任其他職務。