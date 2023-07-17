老虎鉗夾GG！鯊魚劍毆打！屏東廟壇宮主虐死3歲親生兒重判定讞

▲屏東開設廟壇的宮主，狠心虐死親兒，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

屏東開設廟壇的王姓宮主，不滿3歲親生兒子調皮、尿床，竟夥同妻子的許姓乾兒子，以老虎鉗夾生殖器、鯊魚劍毆打、熱水燙手等各種方式，虐待親兒，男童最後遭虐死。一二審均將王男重判14年6月，上訴最高法院後，最高法院17日駁回上訴定讞；至於至於許男二審判刑3年，未上訴而先行定讞。

判決指出，王男開設廟壇，許男則與王男一家人同住。案發於2021年3月間，當時王男3歲的兒子因為調皮、尿床，2人對男童施以管教，但卻以錯誤方法處罰。除了徒手（含掐捏、抓）對男童施暴、持木製器械（耙子、鯊魚劍）毆打男童以外，還以金屬細夾戳刺。許男還以熱水燙男童的手指，甚至拿出老虎鉗夾男童的生殖器。

2人多方虐打2個星期後，3月中的某個凌晨，王男又因管教，以左手大力揮擊男童右額部，男童右側硬腦膜下出血、右眼底出血，陷入昏迷，最後在廟壇內的樓梯摔倒。送醫急救1個月後，因頭部創傷併右側硬腦膜下腔血腫續發中樞衰竭而死亡。由於男童身上有多處虐打痕跡，醫院通知檢警單位查辦，並逮捕王男、許男，檢方最後依照「家暴傷害致死」罪嫌提起公訴。

法院審理時，一開始2人均不認罪，一審法院將王男重判有期徒刑14年6月、許男重判有期徒刑10年6月。上訴二審後，許男認罪，高雄高分院改將他判處有期徒刑3年；至於王男仍否認虐死親兒，二審維持14年6月的刑期。王男上訴第三審，最高法院17日駁回上訴，全案定讞。