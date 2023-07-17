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人夫爽啪小三免賠！法官喊「愛情只能給不能要」　正宮上訴逆轉了

▲▼約炮,約砲,撿屍,風俗,情侶,喝酒,男女。（圖／CFP）

▲張姓男子和妻子分居後搭上公司女員工遭提告求償。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

張姓男子和蕭姓妻子婚後感情不睦，2020年分居後張男搭上公司的劉姓女員工，兩人親密出遊、逛夜市，甚至於劉女懷孕張男也陪著上醫院「夾娃娃」，蕭姓正宮得知後怒告兩人侵害配偶權求償84萬元，一審法官認為「感情不歸法律管」判決兩人免賠，正宮上訴後，高雄高分院認為兩人的行為已經損害正宮配偶法益，改判兩人賠償20萬元定讞。

蕭姓正宮提告指出，他和張男結婚後育有一子，兩人於2020年10月間協議分居，沒想到張男就和公司的劉姓員工過從甚密，一起出遊逛夜市，到澎湖旅遊同宿一室，張男還陪劉女到醫院進行流產手術，兩人的行為已損害她的配偶權，因此求償84萬元。

張男和劉女則辯稱，當時是因為劉女在台灣打不到疫苗，所以才和張男利用去澎湖出差的機會順便打疫苗，後來劉女又因車禍行動不便，張男才會攙扶她，並未同住一室；張男還指控蕭姓正宮在分居期間穿著暴露出入特種營業場所，與男子親密摟抱，害他顏面盡失，要求免賠。

▲▼洗澡,情侶,共浴,鴛鴦浴,浴室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張姓男子和妻子分居後搭上公司女員工遭提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

一審法官引用《靈魂不歸法律管─給現代公民的第一堂法律思辨課》的內容，認為愛情是一個「人只能給而不能要的東西」，如果背叛者真的是狼心狗肺或瞎了眼睛，那也是背叛者自己必須去面對的事情，因此縱使正宮仍深愛著丈夫，法律也無法要求丈夫結婚後仍持續愛著正宮，感情的事，實不歸法律管，因此判張男和劉女免賠。

正宮不服上訴，高雄高分院法官則認為，張姓男子和劉女共同故意以背於善良風俗方法，損害蕭姓正宮的配偶法益，應屬可採，因此撤銷原判決，改判兩人應賠償20萬元，不得上訴。

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