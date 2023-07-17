總統大選開跑最高檢掛牌查賄選　邢泰釗：假消息、賭盤案件大增

▲最高檢察署成立「查察賄選及暴力督導小組」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為因應明年總統大選可能產生的賄選、暴力等事件，最高檢察署17日揭牌成立「查察賄選及暴力督導小組」。法務部長蔡清祥致詞時強調，本次選舉目標在斷絕境外勢力介入、阻絕賭盤等層面，檢察總掌邢泰釗也指出，此2類案件近年來大增，將嚴加防範。

本次「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式除蔡清祥、邢泰釗與會以外，最高檢也邀請中選會主委李進勇、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、警政署長黃明昭、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松及移民署長鐘景琨等高層，參與揭牌儀式。

蔡清祥致詞時強調，近年來的選舉中，境外勢力、賭盤及假訊息介入選舉狀況層出不窮，因此這次將針對這幾項影響選舉的因素，加強查察。此外，他也指出，這次計畫要提高檢舉獎金，希望能讓檢方蒐集到更多資訊，以強化民主法治基石，維護乾淨公平的選舉。

李進勇致詞時表示，各項選務籌備工作都已經按照期程陸續推進，中選會希望能搭建穩固結實的舞台，讓所有候選人、選民盡情發揮；他也希望檢警調等各單位，能協助中選會，樹立乾淨選風。

而邢泰釗致詞時，先指著背板感性地指出，背板上有許多查察賄選的照片，都是各地檢警調努力的結果。接著他話鋒一轉，提到2016與2020年兩次總統大選，選舉賭盤從1件增加到799件，嫌疑人由7人增加到1145人，增加了163倍；假訊息部分由5件增加到849件，受理人數由5人增加到1310人，起訴案件由1件增加到21件，顯示這兩類型案件增加幅度很大。他最後強調，這次檢方也會大力掃蕩這類案件，要讓選舉更加公平。

▼法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▼檢察總長邢泰釗。（圖／記者吳銘峯攝）