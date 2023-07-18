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「六扇門」老排爆！他吃2次喊不懂　老饕激推1點法：菜很多

▲▼火鍋,小火鍋,吃鍋,菜盤,肉盤。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲台人不論四季都能揪吃鍋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人一年四季都愛吃鍋，夏天小火鍋、冬天麻辣鍋，使鍋物店一間接一間開，每家主打特色還有所不同。有網友表示，家附近某間湯鍋，每到假日就大排長龍，可他吃過一次覺得CP值不高，認為吃到飽的東西大多是澱粉類，桶裝冰淇淋被挖空也沒人換，「六X門到底哪裡好吃？」不過，不少人紛紛留言激推。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「六x門到底好吃在哪= =」，文中表示，「附近的六x門每次到假日都大排長龍」，以前吃過一次，印象並不深刻，但見排隊人潮眾多，就決定再給一次機會。結果他仍搖頭，認為CP值真的不高，價格不便宜不說，桶裝冰淇淋被挖空了，也不見店員補上。

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原PO就說，該間鍋物有提供白飯、意麵、泡麵吃到飽，感覺喜歡吃主食的人會比較適合，「不過現在大家不都是蠻養生的嗎？這種澱粉吃到飽還有人喜歡喔？」是他的話，可能會想加一點錢吃別間小火鍋。結論引來一票也直呼，「我也不懂= =」、「我也是去一次就沒再去。」

不過，就有人秒點出受歡迎關鍵，「吃粗飽啊」、「最便宜約150（元），白飯飲料爆米花都自取，不便宜？」「150（元）你還想怎樣啊？==」「小火鍋150以下的也不多了」、「接近便當的價錢，給你吃粗飽，還嫌」、「普歸普，但是價位跟量，可以餵飽一堆接受的人啊！尤其學生群跟想便宜吃飽的人」、「客群就在那，不然怎麼會一直展店。」

還有老饕激推，「素食鍋+肉片，比一堆火鍋料的鍋好多了」、「料算多的了，點蔬菜鍋菜也很多」、「便宜白飯跟麵免費，還有飲料跟零食冰淇淋」、「同類型僅次石二鍋，店裡打掃得比傳統小火鍋乾淨」、「平均消費200元左右，有冷氣，白飯沒空過、冰品、飲料、爆米花也無限供應，有些店還有無限量供應泡麵、冬粉。」

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