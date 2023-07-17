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《木曜4》何時跌落神壇？鐵粉曝關鍵「全因他」：無聊程度成正比

木曜4超玩最近點閱率暴跌剩不到20萬。（圖／截自木曜4超玩youtube）

▲木曜4超玩最近點閱率暴跌剩不到20萬。（圖／截自木曜4超玩youtube）

圖文／CTWANT

知名youtube頻道「木曜4超玩」，近來傳出幕後團隊集體離職的消息。該節目最近點閱率暴跌剩不到20萬，就有網友在PTT發文「木曜是從哪時開始走下坡的?」其他網友也曝光觀看數低迷的致命原因。

木曜4超玩是由邰智源、坤達、KID、溫妮、泱泱及阿部瑪莉亞等「六大金剛」共同主持，加上節目製作人百祥偶爾串場，一日系列也深受大眾喜愛，先前也舉辦過4次<全明星運動大會>吸引不少粉絲觀看，在2、3年前每周單集流量超過2、3百萬更是家常便飯，不過綜藝節目做久了，舊單元一日系列職業該拍的都拍完了，觀眾似乎也看膩，因此他們努力製作新單元，但近2週包括<下班去吃飯>、日本旅遊單元<週刊少年>流量竟都不超過20萬。

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木曜4超玩一日系列深受大眾喜愛。（圖／截自木曜4超玩youtube）

▲木曜4超玩一日系列深受大眾喜愛。（圖／截自木曜4超玩youtube）

有網友在PTT以「大家從何時起不看木曜的？」為題，寫道「其實以前每周四都會準時看木曜，有空也會跟直播，後來漸漸不看了，其實我覺得越來越不看的原因跟『百祥』有很大的關係。」他表示，一開始百祥只是偶爾串場，後期出鏡畫面越來越多，明明IG有露臉，在節目上還要打馬，十分礙眼，甚至有時候會搶主key，變成百祥與邰哥互槓。最後網友也補充說明，「不是說百祥不好，而是後期節目比重真的是完全跑掉了，節目無聊的程度跟百祥出鏡時長成正比。」

貼文底下的網友也紛紛表示有同感，並說道「要就直接露臉出來講，一直打碼真的很煩」、「一個幕後人員佔一半份量，剩下六個主持」、「大概2年前吧，越拍越沒有靈魂，搞得跟傳統」、「從接觸過拍攝團隊，工作人員很傲慢不尊重人之後，就再也不看」。

也有一位自稱是骨灰級鐵粉發文，表示最初4人時期還有溫妮親妹客串時，溫妮與泱泱在直播中話很多，4人各有互動，後來進入6大金剛時代，直播變得很制式，「邰哥主key、百祥旁白吐槽、坤達接梗，三個女生淪為花瓶，偶爾講個一句，並點出，轉淚點絕對是日本旅遊單元「少年週刊」，認為內容就是吃吃喝喝、景點走走逛逛、抽籤許願，「完全沒主題、沒目的、沒節目規劃、主持人沒互動，然後一直喊好久沒出國喔，好漂亮、好好吃，到底誰會要看這個？」

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