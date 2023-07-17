「4G升5G」吃到飽499元！他一看超心動　內行曝問題：別傻了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

為了推動5G網路普及率，許多電信業者推出優惠方案，吸引客戶使用。一名網友透露，最近就看到有一個「4G升5G 499元吃到飽」方案，讓他看了相當心動，但不確定申辦之後，是否有需要注意的地方，於是PO文詢問。不少人看到後紛紛點出問題，也有過來人分享使用心得。

原PO在PTT發文表示，最近一直看到臉書推送廣告，有電信業者推出「4G升5G」的方案，只要499元就能吃到飽，需要留意的是每個月使用超過36G，就會從5G降速至4G 21Mbps吃到飽。但他看完仍相當心動，只擔心網內通話時間數減少，好奇是否有其他人已經辦過這個方案，不知道到時候方案到期之後，是否只能繼續申辦5G方案，「有什麼需要注意的嗎？」

不少網友看到後指出，5G流量用完會被限速，「這種降4G不是都會限速？」「一定限速吧，不然大家辦這個就好，不用辦488元（吃到飽）」、「有限速就不是吃到飽，別辦這種限速爛的，不值得」、「5G流量36G用完，剩4G 21M吃到飽，自己評估吧」、「前36G是5G不限速，36G用完降4G限速21M」。

還有人點出問題，「5G限制熱點分享還有耗電」、「有分享熱點的人，每月流量會超過36G不適合辦」、「要用這種方案的人，建議不要期待流量噴完的4G降速」、「最近都這樣在推5G的，你辦4G 499 21M，不如來辦799（元）」、「21M超慢別傻了」。

另外，也有過來人分享，「正在用這方案，每月流量6到9G左右。就是多花錢買個保險，萬一超過也不會怎樣，21M應該也很夠用」、「我是5G流量24G，沒玩遊戲每個月花不完，花完降速其實也沒感覺」、「用這方案中，5G滿了變限速21M，蠻夠用的、沒差別，除非要用手機下載影片、跑4k，不然一般使用都夠用」。