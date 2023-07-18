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職業學生被揪出？舉牌「年輕人不需要柯文哲」　本人及伴侶回應了

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲男子遭影射「職業學生」。（圖／翻攝自PTT）

記者崔子柔／綜合報導

一名男子在16日凱道遊行舉著「年輕人不需要柯文哲」的牌子，結果有網友發現，該男子2018年在青年論壇與蘇貞昌合影，指控其為「職業學生」，不過蘇貞昌昨（17）日發文澄清此事，該男及其伴侶也陸續發文自清。

一名網友17日在PTT發文「這是東海大學生PART 2嗎？」，並貼出一名男子舉著「年輕人不需要柯文哲」標語的照片，後續又更新說有人翻出同一名男子2018年曾在輕人論壇上，與蘇貞昌合影，引來大批網友酸其為「職業學生」。

不過蘇貞昌發文澄清，當時合影中，該學生是學生團體的代表，而當時是2018年九合一選舉期間，學生們想邀請各黨的雙北市長候選人，參與九校合辦的「雙北市長候選人青年論壇」，並於公開場合遞交給各黨候選人邀請函，並非特定政黨黨工。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲蘇貞昌澄清。（圖／翻攝自臉書）

遭影射男子的伴侶也發文表示，2018年時青年論壇活動指有柯文哲缺席，當時就有柯文哲支持者攻擊，說他們想設鴻門宴，幸好柯文哲沒有參加。到16日凱道遊行時，因為舉牌「年輕人不需要柯文哲」又被肉搜出征。

該男子伴侶指出，他與男友並無加入任何政黨，也沒有收過任何政黨的宣傳費，只是想告訴大家為什麼他們不需要、不想要投給柯文哲，「即使我們是別的政黨的支持者，那天也不是民眾黨的造勢（名義上），在公平正義這件事上有和柯文哲不一樣的想法，難道就是職業學生嗎？」

▲▼柯文哲出席「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席716遊行。（圖／記者李毓康攝）

遭影射的男子後續也發文列出4點澄清，「年輕人不需要柯文哲，年輕人不等於柯粉」、「職業學生標籤好好貼，5年前的新聞也可以隨便影射，謝謝前院長還特別發文澄清」、「感謝好友的關心，我真的沒受什麼影響，反倒是開心5年沒什麼變，還有人認出我」、「我不需要勇者說，前進柯布林巢穴只要帶個標語，就可以引起對方焦慮，我建議薩爾達傳說下次更新可以考慮」。

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