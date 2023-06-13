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全國防空避難處所93.6％完成稽查　83.4％標示牌已護貝或改壓克力材質

▲林國華13日在國防部記者會上，手持壓克力式的防空避難處所標示牌。（圖／記者蘇晏男攝）

▲林國華13日在國防部記者會上，手持壓克力材質的防空避難處所標示牌。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（13日）舉行記者會公布「全民國防應變手冊」，載明截至 2023年4月，全國設有8萬9405處的防空避難處所。內政部警政署民防指揮管制所副所長林國華表示，去年8月8日起各縣市警察局主動邀集地方政府建管單位、消防單位聯合稽查，目前有8萬3691處完成稽查、約93.6％，預估7月中旬前稽查完畢；防空避難處所標示牌更換上，已有83.4％完成護貝或更換壓克力材質，預計7月底之前全部更換完畢。

根據全民國防應變手冊指出，截至 2023年4月，全國設有8萬9405處防空避難處所，例如大樓地下室、地下停車場等，而該類設施外牆上，如門牌處、車道出入口等，設有「防空避難」標示牌，民眾可利用「警政服務 App- 防空避難專區」或「消防防災 e 點通 App」查詢。另外，由於部分地點屬於私人產權，遇空襲警報或發布疏散避難命令後，會開放讓民眾進入避難。

媒體詢問，先前防空避難處所標示牌的材質是A4紙，下雨時容易受損，標示相較舊版也沒那麼清楚，請問材質改變原因為何？未來可能針對材質或內容調整嗎？林國華表示，現在正全面更新防空避難處所的標示，最新的版本依照建築物出入口，做了向左跟向右版本；截至6月7日，各縣市防空避難標示牌已有83.4％完成更新，預計7月底之前全部更換完畢。

林國華也說，材質部分，警政署要求各縣市警察局把標示牌做護貝現在是護貝式，另也有兩個縣市已做了壓克力板，未來警政署可能會推動LED面板，但因牽涉到各縣市政府財務狀況，所以各縣市政府辦理速度不太一致。

媒體追問，由哪個單位負責查核防空避難處所？另防空避難處所標示的英文「Air Defense Shelter」，是否恐造成敵軍誤解？林國華回應，防空避難處所位置、容量與數量部分，警政署去年8月8日已請各縣市警察局，主動邀請地方政府建管單位、消防單位一起聯合稽查，針對目前8萬9405處防空處所，已完成8萬3691處，大約93.6％，預估7月中旬前，就容量、數量、可用性、堪用性與安全性等，稽查完畢。

至於防空避難處所告示上是否會否標註警察局、聯絡標示或中央文板？林國華指出，這牽涉到版面空間，若文字越多，版面就會縮小，這方面警政署授權各縣市政府決定；同時避難處所的資訊提供分為數位跟實體兩部分，數位方面是把全國8萬9405處防空避難處所建置在雲端資料庫，搜尋方式有三種：一、警政服務APP；二、QRcode 掃描；三、簡訊連結，當國防部發布「國家級手機告急簡訊」同時 ，會發送防空處所導航的網址連結。

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