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聆賞電影中的古典樂　奇美音樂節17早鳥開賣

▲2023奇美音樂節搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023奇美音樂節搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一部好看的電影往往需要美妙旋律，才能烘托出最扣人心弦的高潮橋段，而古典樂常常是其中不可或缺的元素，2023奇美音樂節以「銀幕上的古典音樂」為主題，帶領樂迷聆賞電影中的古典樂，並搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。

▲2023奇美音樂節搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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由奇美博物館主辦的「奇美音樂節」今年邁入第4年，每每推出皆受到民眾熱烈迴響。館方表示，過去音樂節介紹了古典樂派的貝多芬與莫札特、浪漫樂派的蕭邦與李斯特等作曲家，今年則是從通俗的大眾文化切入，以「電影」為主題，陪伴大家重溫大銀幕上那些令人印象深刻的古典音樂。

▲2023奇美音樂節搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了完整詮釋電影與音樂的絕妙關係，奇美博物館特別邀請知名作家／製作人焦元溥擔任本次音樂節的策劃及導聆，精選許多在電影中出現過的古典音樂創作，為大家解析其中奧妙，同時傾聽這些絕美樂曲背後的創作故事。藉由鋼琴、豎笛、鋼琴三重奏、交響樂團等不同形式，呈現多元豐富的電影配樂樣貌，進而感受古典樂與電影的密不可分。此外，奇美音樂節的一大特色即是名琴助陣，此次精選製琴巨擘史特拉底瓦里的3把名琴，以及首次在音樂節亮相的當代義大利頂尖製琴家安薩爾多．波吉8把名琴，總計11把大師名琴輪番獻聲，讓民眾聽個過癮。

▲2023奇美音樂節搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首場活動由音樂節策劃人焦元溥打頭陣，於9/9推出「古典音樂與電影：焦元溥專題講座」，焦元溥為倫敦國王學院音樂學博士，更是第53屆金馬獎複決審評審、2019與2023年金馬經典影展的專題講者，對音樂與電影領域十分熟悉，他將與大家介紹電影與音樂的關係，同時分享古典音樂作曲家的電影音樂作品、古典音樂對電影配樂的影響等，從最早的電影配樂《公爵謀殺案》一路談到銀幕上最新的音樂運用，邀請大家從音樂重新認識電影，看熱鬧也能聽門道。

▲2023奇美音樂節搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了講座，另有4場音樂會。10/7登場的「鋼琴即人生：汪奕聞鋼琴獨奏會」，由歐美雙博士演奏家汪奕聞擔綱演出，本場聚焦於貝多芬、蕭邦、李斯特與德布西之作，這四大名家堪稱是有史以來最了解鋼琴的作曲家，不但將鋼琴的性能特色和聲響效果完美發揮，更為其演奏技法提出革新。汪奕聞將演奏《海上鋼琴師》、《媽的多重宇宙》等電影裡令人回味無窮的重要樂章。

▲2023奇美音樂節搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

10/14舉辦「豎笛逍遙遊：賴俊諺豎笛獨奏會」，將讓樂迷感受豎笛音域寬闊、可嚴肅可諧謔的特性。本場由國家交響樂團單簧管副首席賴俊諺、搭配鋼琴家范珍綾與班多紐手風琴名家李承宗一同演出，內容包括經典電影《遠離非洲》、《曼哈頓》等配樂，其中蓋西文《藍色狂想曲》的曲目更突顯豎笛的全面魅力與全新生命。

10/28演出的「情迷三重奏：南台灣鋼琴三重奏」，由南台灣鋼琴三重奏演繹舒伯特、布拉姆斯與拉威爾的作品，搭配兩把史特拉底瓦里名琴，再現三位古典樂大師的經典「鋼琴三重奏」，同時傳遞電影《鋼琴教師》、《琴戀克拉拉》、《今生情未了》的動人情感。

▲2023奇美音樂節搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有別於上述四場活動在奇美博物館登場，11/4壓軸場「交響琴人夢：大植英次、魏靖儀與NTSO」將在高雄衛武營音樂廳上演，由國際指揮家大植英次、知名小提家魏靖儀，以及國立臺灣交響樂團同臺演出，帶來柴可夫斯基、貝多芬之名作，重現電影《交響人生》、《交響情人夢》的濃烈情感。本場音樂會將一口氣祭出９把名琴，包括「製琴巨擘」史特拉底瓦里黃金時期的超級大作「維爾特」，以及當代義大利頂尖製琴家安薩爾多．波吉８把名琴，強大的陣容與磅礡氣勢十分令人期待。詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

▲2023奇美音樂節搭配史特拉底瓦里、波吉等11把名琴精湛演繹，全系列1場講座、4場音樂會於9/9起展開，17日早鳥8折開賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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