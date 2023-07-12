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奇美科普營圓滿落幕　引領180位學童體驗科學樂趣

奇美科普營圓滿落幕　引領180位學童體驗科學樂趣

▲奇美實業今年暑假舉辦第3屆「奇美科普營」，共有近180位來自台南仁德區8所小學及奇美實業員工子女的4、5年級學童參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實科普教育推廣，全球高性能材料領導供應商奇美實業，今年暑假舉辦第3屆「奇美科普營」，共有近180位來自台南仁德區8所小學及奇美實業員工子女的4、5年級學童參加。

「奇美科普營」活動於7月12日順利結束，本屆營隊主題圍繞著各種力的原理，特別透過積木手作與科學實驗課程及活動，啟發孩童對科學的熱情並培養探索精神。

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奇美科普營圓滿落幕　引領180位學童體驗科學樂趣

由於疫情影響，奇美科普營停辦兩年，今年恢復舉辦。營隊活動時間自7月4日至7月12日，共分6梯次。奇美持續深耕與回饋在地，除了參加營隊的學生以仁德區的小學四、五年級為主，今年也同樣與台南大學社會回饋活動執行團隊「Devossion」攜手合作，由同學們規劃營隊活動並擔任隊輔，陪伴孩童學習、完成各項團隊任務。

奇美科普營圓滿落幕　引領180位學童體驗科學樂趣

「奇美科普營」2023年在奇美員工專屬運動館舉行，以小組合作及競賽遊戲，讓小朋友除了能學習和實際體驗慣性定律、推力、彈力和摩擦力等各種力的原理與生活中的應用，也引導他們互相合作，培養團隊精神。

奇美科普營圓滿落幕　引領180位學童體驗科學樂趣

在Gigo智高積木的手作課程中，孩童親自動手建造小機械，探索這些力如何影響物體的運動和相互作用，同時也動腦發揮創意，通過改變積木零件大小、數量或位置，打造出跑得更快或飛得更遠的裝置。而在隊輔團隊親自設計與指導的兩個科學實驗中，孩童們能夠透過有趣的活動理解科學原理，並將這些概念應用到他們日常生活中的各種情境。

「奇美科普營」秉持奇美共創永續幸福的信念，將持續不斷地致力於推廣科學教育，為學童們提供一個富有啟發性且豐富多元的學習體驗，激發他們對科學的無限潛能，也希望透過各式互動和實踐探索，培養孩童們的創造力、解決問題的能力以及團隊合作精神。期待未來有更多的學童與我們一起探索科學的奧秘，開啟更精采的科學之旅。

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